Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid GBP

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -68%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 661
Gewinntrades:
793 (47.74%)
Verlusttrades:
868 (52.26%)
Bester Trade:
16.20 USD
Schlechtester Trade:
-50.48 USD
Bruttoprofit:
4 059.28 USD (380 791 pips)
Bruttoverlust:
-5 604.44 USD (523 469 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
140 (786.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
786.38 USD (140)
Sharpe Ratio:
-0.17
Trading-Aktivität:
82.25%
Max deposit load:
20.18%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
130
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.87
Long-Positionen:
1 078 (64.90%)
Short-Positionen:
583 (35.10%)
Profit-Faktor:
0.72
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
150 (-908.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-908.40 USD (150)
Wachstum pro Monat :
-50.25%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 590.22 USD
Maximaler:
1 771.16 USD (81.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.73% (1 771.16 USD)
Kapital:
26.85% (460.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD+ 1659
XAUUSD+ 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ -1.6K
XAUUSD+ 12
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ -143K
XAUUSD+ 593
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.20 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 140
Max. aufeinandergehende Verluste: 150
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +786.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -908.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.17 14:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 10:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of trading days is too low
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 18:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
