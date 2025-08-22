- 자본
- 축소
트레이드:
2 036
이익 거래:
1 111 (54.56%)
손실 거래:
925 (45.43%)
최고의 거래:
16.20 USD
최악의 거래:
-50.48 USD
총 수익:
5 279.90 USD (504 207 pips)
총 손실:
-5 865.79 USD (548 543 pips)
연속 최대 이익:
140 (786.38 USD)
연속 최대 이익:
786.38 USD (140)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
83.26%
최대 입금량:
22.05%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
386
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.33
롱(주식매수):
1 107 (54.37%)
숏(주식차입매도):
929 (45.63%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.29 USD
평균 이익:
4.75 USD
평균 손실:
-6.34 USD
연속 최대 손실:
150 (-908.40 USD)
연속 최대 손실:
-908.40 USD (150)
월별 성장률:
-32.37%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 590.22 USD
최대한의:
1 771.16 USD (81.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.73% (1 771.16 USD)
자본금별:
26.85% (460.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|2034
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|-597
|XAUUSD+
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|-45K
|XAUUSD+
|593
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.20 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 140
연속 최대 손실: 150
연속 최대 이익: +786.38 USD
연속 최대 손실: -908.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-48%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
19
84%
2 036
54%
83%
0.90
-0.29
USD
USD
72%
1:500