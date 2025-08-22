- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 661
Negociações com lucro:
793 (47.74%)
Negociações com perda:
868 (52.26%)
Melhor negociação:
16.20 USD
Pior negociação:
-50.48 USD
Lucro bruto:
4 059.28 USD (380 791 pips)
Perda bruta:
-5 604.11 USD (523 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
140 (786.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
786.38 USD (140)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
82.25%
Depósito máximo carregado:
20.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
119
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.87
Negociações longas:
1 078 (64.90%)
Negociações curtas:
583 (35.10%)
Fator de lucro:
0.72
Valor esperado:
-0.93 USD
Lucro médio:
5.12 USD
Perda média:
-6.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
150 (-908.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-908.40 USD (150)
Crescimento mensal:
-48.07%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 590.22 USD
Máximo:
1 771.16 USD (81.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.73% (1 771.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.85% (460.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1659
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|-1.6K
|XAUUSD+
|12
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|-143K
|XAUUSD+
|593
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-68%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
17
94%
1 661
47%
82%
0.72
-0.93
USD
USD
72%
1:500