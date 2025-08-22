SinaisSeções
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid GBP

Nuttapon Maneechote
0 comentários
17 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -68%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 661
Negociações com lucro:
793 (47.74%)
Negociações com perda:
868 (52.26%)
Melhor negociação:
16.20 USD
Pior negociação:
-50.48 USD
Lucro bruto:
4 059.28 USD (380 791 pips)
Perda bruta:
-5 604.11 USD (523 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
140 (786.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
786.38 USD (140)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
82.25%
Depósito máximo carregado:
20.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
119
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.87
Negociações longas:
1 078 (64.90%)
Negociações curtas:
583 (35.10%)
Fator de lucro:
0.72
Valor esperado:
-0.93 USD
Lucro médio:
5.12 USD
Perda média:
-6.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
150 (-908.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-908.40 USD (150)
Crescimento mensal:
-48.07%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 590.22 USD
Máximo:
1 771.16 USD (81.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.73% (1 771.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.85% (460.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 1659
XAUUSD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ -1.6K
XAUUSD+ 12
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ -143K
XAUUSD+ 593
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.20 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 140
Máximo de perdas consecutivas: 150
Máximo lucro consecutivo: +786.38 USD
Máxima perda consecutiva: -908.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.11.17 14:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 10:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of trading days is too low
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 18:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
