Remey Gulfan Orsaga

DarkRock PH

Remey Gulfan Orsaga
0 отзывов
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
134 (72.43%)
Убыточных трейдов:
51 (27.57%)
Лучший трейд:
14.08 USD
Худший трейд:
-18.52 USD
Общая прибыль:
211.52 USD (102 434 pips)
Общий убыток:
-251.75 USD (88 774 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (25.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.87 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
3.18%
Макс. загрузка депозита:
20.51%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
114 (61.62%)
Коротких трейдов:
71 (38.38%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
1.58 USD
Средний убыток:
-4.94 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.92 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.18%
Годовой прогноз:
-50.77%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.21 USD
Максимальная:
64.58 USD (15.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.24% (64.58 USD)
По эквити:
7.26% (30.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 126
DJ30.r 50
BTCUSD 7
JPM 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3
DJ30.r -48
BTCUSD 6
JPM 0
USDJPY -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 62
DJ30.r -48K
BTCUSD 62K
JPM 183
USDJPY -245
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.08 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.87 USD
Макс. убыток в серии: -16.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 21:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
