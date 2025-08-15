- Прирост
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
134 (72.43%)
Убыточных трейдов:
51 (27.57%)
Лучший трейд:
14.08 USD
Худший трейд:
-18.52 USD
Общая прибыль:
211.52 USD (102 434 pips)
Общий убыток:
-251.75 USD (88 774 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (25.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.87 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
3.18%
Макс. загрузка депозита:
20.51%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
114 (61.62%)
Коротких трейдов:
71 (38.38%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
1.58 USD
Средний убыток:
-4.94 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.92 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.18%
Годовой прогноз:
-50.77%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.21 USD
Максимальная:
64.58 USD (15.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.24% (64.58 USD)
По эквити:
7.26% (30.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|DJ30.r
|50
|BTCUSD
|7
|JPM
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3
|DJ30.r
|-48
|BTCUSD
|6
|JPM
|0
|USDJPY
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|62
|DJ30.r
|-48K
|BTCUSD
|62K
|JPM
|183
|USDJPY
|-245
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.08 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.87 USD
Макс. убыток в серии: -16.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
374
USD
USD
20
31%
185
72%
3%
0.84
-0.22
USD
USD
15%
1:500