Remey Gulfan Orsaga

DarkRock PH

Remey Gulfan Orsaga
0 comentarios
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -10%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
185
Transacciones Rentables:
134 (72.43%)
Transacciones Irrentables:
51 (27.57%)
Mejor transacción:
14.08 USD
Peor transacción:
-18.52 USD
Beneficio Bruto:
211.52 USD (102 434 pips)
Pérdidas Brutas:
-251.75 USD (88 774 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (25.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.87 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
3.18%
Carga máxima del depósito:
20.51%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
39 minutos
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
114 (61.62%)
Transacciones Cortas:
71 (38.38%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-0.22 USD
Beneficio medio:
1.58 USD
Pérdidas medias:
-4.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.92 USD (2)
Crecimiento al mes:
-4.18%
Pronóstico anual:
-50.77%
Trading algorítmico:
31%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.21 USD
Máxima:
64.58 USD (15.44%)
Reducción relativa:
De balance:
15.24% (64.58 USD)
De fondos:
7.26% (30.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 126
DJ30.r 50
BTCUSD 7
JPM 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3
DJ30.r -48
BTCUSD 6
JPM 0
USDJPY -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 62
DJ30.r -48K
BTCUSD 62K
JPM 183
USDJPY -245
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.08 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +25.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 21:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
