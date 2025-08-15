SegnaliSezioni
Remey Gulfan Orsaga

DarkRock PH

Remey Gulfan Orsaga
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
79 (74.52%)
Loss Trade:
27 (25.47%)
Best Trade:
10.70 USD
Worst Trade:
-12.10 USD
Profitto lordo:
89.45 USD (85 679 pips)
Perdita lorda:
-116.66 USD (74 090 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (25.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.87 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
6.30%
Massimo carico di deposito:
20.51%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
60 (56.60%)
Short Trade:
46 (43.40%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-4.32 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.20 USD (2)
Crescita mensile:
-7.75%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.31 USD
Massimale:
58.68 USD (14.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.00% (58.64 USD)
Per equità:
7.26% (30.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 59
DJ30.r 39
BTCUSD 6
JPM 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18
DJ30.r -49
BTCUSD 6
JPM 0
USDJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 294
DJ30.r -49K
BTCUSD 61K
JPM 183
USDJPY -245
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.70 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.87 USD
Massima perdita consecutiva: -16.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 21:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.15 12:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

