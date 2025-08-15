シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DarkRock PH
Remey Gulfan Orsaga

DarkRock PH

Remey Gulfan Orsaga
レビュー0件
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -10%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
185
利益トレード:
134 (72.43%)
損失トレード:
51 (27.57%)
ベストトレード:
14.08 USD
最悪のトレード:
-18.52 USD
総利益:
211.52 USD (102 434 pips)
総損失:
-251.75 USD (88 774 pips)
最大連続の勝ち:
16 (25.87 USD)
最大連続利益:
25.87 USD (16)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
3.18%
最大入金額:
20.51%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
114 (61.62%)
短いトレード:
71 (38.38%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-0.22 USD
平均利益:
1.58 USD
平均損失:
-4.94 USD
最大連続の負け:
3 (-16.16 USD)
最大連続損失:
-25.92 USD (2)
月間成長:
-4.18%
年間予想:
-50.77%
アルゴリズム取引:
31%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.21 USD
最大の:
64.58 USD (15.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.24% (64.58 USD)
エクイティによる:
7.26% (30.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 126
DJ30.r 50
BTCUSD 7
JPM 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3
DJ30.r -48
BTCUSD 6
JPM 0
USDJPY -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 62
DJ30.r -48K
BTCUSD 62K
JPM 183
USDJPY -245
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.08 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.87 USD
最大連続損失: -16.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 21:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
