Remey Gulfan Orsaga

DarkRock PH

Remey Gulfan Orsaga
0 리뷰
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -9%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
187
이익 거래:
136 (72.72%)
손실 거래:
51 (27.27%)
최고의 거래:
14.08 USD
최악의 거래:
-18.52 USD
총 수익:
215.62 USD (102 762 pips)
총 손실:
-251.75 USD (88 774 pips)
연속 최대 이익:
16 (25.87 USD)
연속 최대 이익:
25.87 USD (16)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
2.17%
최대 입금량:
20.51%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
115 (61.50%)
숏(주식차입매도):
72 (38.50%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
1.59 USD
평균 손실:
-4.94 USD
연속 최대 손실:
3 (-16.16 USD)
연속 최대 손실:
-25.92 USD (2)
월별 성장률:
0.84%
연간 예측:
10.22%
Algo 트레이딩:
31%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.21 USD
최대한의:
64.58 USD (15.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.24% (64.58 USD)
자본금별:
7.26% (30.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 128
DJ30.r 50
BTCUSD 7
JPM 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 7
DJ30.r -48
BTCUSD 6
JPM 0
USDJPY -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 390
DJ30.r -48K
BTCUSD 62K
JPM 183
USDJPY -245
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +14.08 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +25.87 USD
연속 최대 손실: -16.16 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.06 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DarkRock PH
월별 30 USD
-9%
0
0
USD
378
USD
23
31%
187
72%
2%
0.85
-0.19
USD
15%
1:500
