- 자본
- 축소
트레이드:
187
이익 거래:
136 (72.72%)
손실 거래:
51 (27.27%)
최고의 거래:
14.08 USD
최악의 거래:
-18.52 USD
총 수익:
215.62 USD (102 762 pips)
총 손실:
-251.75 USD (88 774 pips)
연속 최대 이익:
16 (25.87 USD)
연속 최대 이익:
25.87 USD (16)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
2.17%
최대 입금량:
20.51%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
115 (61.50%)
숏(주식차입매도):
72 (38.50%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
1.59 USD
평균 손실:
-4.94 USD
연속 최대 손실:
3 (-16.16 USD)
연속 최대 손실:
-25.92 USD (2)
월별 성장률:
0.84%
연간 예측:
10.22%
Algo 트레이딩:
31%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
46.21 USD
최대한의:
64.58 USD (15.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.24% (64.58 USD)
자본금별:
7.26% (30.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|DJ30.r
|50
|BTCUSD
|7
|JPM
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7
|DJ30.r
|-48
|BTCUSD
|6
|JPM
|0
|USDJPY
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|390
|DJ30.r
|-48K
|BTCUSD
|62K
|JPM
|183
|USDJPY
|-245
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.08 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +25.87 USD
연속 최대 손실: -16.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-9%
0
0
USD
USD
378
USD
USD
23
31%
187
72%
2%
0.85
-0.19
USD
USD
15%
1:500