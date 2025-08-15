- Crescimento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
134 (72.43%)
Negociações com perda:
51 (27.57%)
Melhor negociação:
14.08 USD
Pior negociação:
-18.52 USD
Lucro bruto:
211.52 USD (102 434 pips)
Perda bruta:
-251.75 USD (88 774 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (25.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.87 USD (16)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
3.18%
Depósito máximo carregado:
20.51%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
114 (61.62%)
Negociações curtas:
71 (38.38%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-0.22 USD
Lucro médio:
1.58 USD
Perda média:
-4.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-16.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.92 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.18%
Previsão anual:
-50.77%
Algotrading:
31%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.21 USD
Máximo:
64.58 USD (15.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.24% (64.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.26% (30.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|DJ30.r
|50
|BTCUSD
|7
|JPM
|1
|USDJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3
|DJ30.r
|-48
|BTCUSD
|6
|JPM
|0
|USDJPY
|-2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|62
|DJ30.r
|-48K
|BTCUSD
|62K
|JPM
|183
|USDJPY
|-245
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.08 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.87 USD
Máxima perda consecutiva: -16.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-10%
0
0
USD
USD
374
USD
USD
20
31%
185
72%
3%
0.84
-0.22
USD
USD
15%
1:500