Remey Gulfan Orsaga

DarkRock PH

Remey Gulfan Orsaga
0 comentários
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -10%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
134 (72.43%)
Negociações com perda:
51 (27.57%)
Melhor negociação:
14.08 USD
Pior negociação:
-18.52 USD
Lucro bruto:
211.52 USD (102 434 pips)
Perda bruta:
-251.75 USD (88 774 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (25.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.87 USD (16)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
3.18%
Depósito máximo carregado:
20.51%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
114 (61.62%)
Negociações curtas:
71 (38.38%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-0.22 USD
Lucro médio:
1.58 USD
Perda média:
-4.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-16.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.92 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.18%
Previsão anual:
-50.77%
Algotrading:
31%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.21 USD
Máximo:
64.58 USD (15.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.24% (64.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.26% (30.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 126
DJ30.r 50
BTCUSD 7
JPM 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3
DJ30.r -48
BTCUSD 6
JPM 0
USDJPY -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 62
DJ30.r -48K
BTCUSD 62K
JPM 183
USDJPY -245
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.08 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.87 USD
Máxima perda consecutiva: -16.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 21:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DarkRock PH
30 USD por mês
-10%
0
0
USD
374
USD
20
31%
185
72%
3%
0.84
-0.22
USD
15%
1:500
Copiar

