交易:
185
盈利交易:
134 (72.43%)
亏损交易:
51 (27.57%)
最好交易:
14.08 USD
最差交易:
-18.52 USD
毛利:
211.52 USD (102 434 pips)
毛利亏损:
-251.75 USD (88 774 pips)
最大连续赢利:
16 (25.87 USD)
最大连续盈利:
25.87 USD (16)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
3.18%
最大入金加载:
20.51%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
-0.62
长期交易:
114 (61.62%)
短期交易:
71 (38.38%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.22 USD
平均利润:
1.58 USD
平均损失:
-4.94 USD
最大连续失误:
3 (-16.16 USD)
最大连续亏损:
-25.92 USD (2)
每月增长:
-4.18%
年度预测:
-50.77%
算法交易:
31%
结余跌幅:
绝对:
46.21 USD
最大值:
64.58 USD (15.44%)
相对跌幅:
结余:
15.24% (64.58 USD)
净值:
7.26% (30.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|DJ30.r
|50
|BTCUSD
|7
|JPM
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3
|DJ30.r
|-48
|BTCUSD
|6
|JPM
|0
|USDJPY
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|62
|DJ30.r
|-48K
|BTCUSD
|62K
|JPM
|183
|USDJPY
|-245
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.08 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.87 USD
最大连续亏损: -16.16 USD
