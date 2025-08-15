SignaleKategorien
Remey Gulfan Orsaga

DarkRock PH

Remey Gulfan Orsaga
0 Bewertungen
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -10%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
185
Gewinntrades:
134 (72.43%)
Verlusttrades:
51 (27.57%)
Bester Trade:
14.08 USD
Schlechtester Trade:
-18.52 USD
Bruttoprofit:
211.52 USD (102 434 pips)
Bruttoverlust:
-251.75 USD (88 774 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (25.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.87 USD (16)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
3.18%
Max deposit load:
20.51%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
39 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.62
Long-Positionen:
114 (61.62%)
Short-Positionen:
71 (38.38%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-16.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.92 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-4.18%
Jahresprognose:
-50.77%
Algo-Trading:
31%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.21 USD
Maximaler:
64.58 USD (15.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.24% (64.58 USD)
Kapital:
7.26% (30.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 126
DJ30.r 50
BTCUSD 7
JPM 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3
DJ30.r -48
BTCUSD 6
JPM 0
USDJPY -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 62
DJ30.r -48K
BTCUSD 62K
JPM 183
USDJPY -245
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.08 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 21:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
