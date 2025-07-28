- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 125
Прибыльных трейдов:
526 (46.75%)
Убыточных трейдов:
599 (53.24%)
Лучший трейд:
181.07 USD
Худший трейд:
-190.97 USD
Общая прибыль:
8 610.50 USD (9 310 871 pips)
Общий убыток:
-8 329.60 USD (5 936 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (320.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
337.02 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
86.39%
Макс. загрузка депозита:
169.32%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
518 (46.04%)
Коротких трейдов:
607 (53.96%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
16.37 USD
Средний убыток:
-13.91 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-307.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-717.24 USD (15)
Прирост в месяц:
-82.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
285.81 USD
Максимальная:
1 512.00 USD (92.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.88% (1 511.94 USD)
По эквити:
58.82% (170.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|147
|XAUUSD
|136
|ETHUSD
|120
|USDJPY
|103
|EURUSD
|102
|XAGUSD
|97
|GBPUSD
|92
|USDCAD
|89
|USDCHF
|88
|AUDUSD
|72
|NZDUSD
|65
|GBPJPY
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|324
|XAUUSD
|-81
|ETHUSD
|-20
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|32
|XAGUSD
|-666
|GBPUSD
|310
|USDCAD
|54
|USDCHF
|179
|AUDUSD
|124
|NZDUSD
|38
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|-3
|NZDCAD
|-2
|EURGBP
|-7
|GBPCAD
|-7
|EURCAD
|7
|EURCHF
|-1
|NZDJPY
|4
|AUDNZD
|-3
|EURJPY
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3.3M
|XAUUSD
|11K
|ETHUSD
|30K
|USDJPY
|3.1K
|EURUSD
|1.1K
|XAGUSD
|-12K
|GBPUSD
|4.6K
|USDCAD
|2K
|USDCHF
|2.2K
|AUDUSD
|2.3K
|NZDUSD
|2.1K
|GBPJPY
|185
|GBPCHF
|182
|NZDCAD
|-125
|EURGBP
|-492
|GBPCAD
|-475
|EURCAD
|1K
|EURCHF
|0
|NZDJPY
|620
|AUDNZD
|-479
|EURJPY
|409
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +181.07 USD
Худший трейд: -191 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +320.28 USD
Макс. убыток в серии: -307.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
The signal system is designed to detect the beginning of trends with high accuracy by considering current market conditions and volatility dynamics. With a combination of manual and algorithmic filters, the system only executes quality trades. Before each position, the risk amount is calculated automatically and the risk/reward ratio is optimized. There are no unnecessary or frequent trades; positions are opened only during strong and reliable market moves. Each trade is closely monitored and held as long as market conditions remain favorable; trades are not opened during sideways markets or in risky conditions. Advantages: Fully automated; emotionless and disciplined trading Dynamic risk management and capital protection Only quality trend and breakout signals Fewer trades, higher accuracy You can confidently copy this signal by following the system’s past performance and real-time results. Please create a new RAW account (Leverage 1:100) and subscribe using my IB code: IB80751233. Thank you!
