Fatih Ozturk

CraftSignalsMT5

Fatih Ozturk
0 отзывов
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 -69%
Tickmill-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 125
Прибыльных трейдов:
526 (46.75%)
Убыточных трейдов:
599 (53.24%)
Лучший трейд:
181.07 USD
Худший трейд:
-190.97 USD
Общая прибыль:
8 610.50 USD (9 310 871 pips)
Общий убыток:
-8 329.60 USD (5 936 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (320.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
337.02 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
86.39%
Макс. загрузка депозита:
169.32%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
518 (46.04%)
Коротких трейдов:
607 (53.96%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
16.37 USD
Средний убыток:
-13.91 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-307.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-717.24 USD (15)
Прирост в месяц:
-82.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
285.81 USD
Максимальная:
1 512.00 USD (92.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.88% (1 511.94 USD)
По эквити:
58.82% (170.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 147
XAUUSD 136
ETHUSD 120
USDJPY 103
EURUSD 102
XAGUSD 97
GBPUSD 92
USDCAD 89
USDCHF 88
AUDUSD 72
NZDUSD 65
GBPJPY 2
GBPCHF 2
NZDCAD 2
EURGBP 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 324
XAUUSD -81
ETHUSD -20
USDJPY -6
EURUSD 32
XAGUSD -666
GBPUSD 310
USDCAD 54
USDCHF 179
AUDUSD 124
NZDUSD 38
GBPJPY 1
GBPCHF -3
NZDCAD -2
EURGBP -7
GBPCAD -7
EURCAD 7
EURCHF -1
NZDJPY 4
AUDNZD -3
EURJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3.3M
XAUUSD 11K
ETHUSD 30K
USDJPY 3.1K
EURUSD 1.1K
XAGUSD -12K
GBPUSD 4.6K
USDCAD 2K
USDCHF 2.2K
AUDUSD 2.3K
NZDUSD 2.1K
GBPJPY 185
GBPCHF 182
NZDCAD -125
EURGBP -492
GBPCAD -475
EURCAD 1K
EURCHF 0
NZDJPY 620
AUDNZD -479
EURJPY 409
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +181.07 USD
Худший трейд: -191 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +320.28 USD
Макс. убыток в серии: -307.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.09 × 22
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 66
VTMarkets-Live
0.60 × 139
DooTechnology-Live
0.76 × 284
Exness-MT5Real8
0.76 × 569
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
OxSecurities-Live
0.85 × 13
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 187
Hankotrade-Live
1.20 × 5
StriforSVG-Live
1.21 × 52
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 382
The signal system is designed to detect the beginning of trends with high accuracy by considering current market conditions and volatility dynamics. With a combination of manual and algorithmic filters, the system only executes quality trades. Before each position, the risk amount is calculated automatically and the risk/reward ratio is optimized. There are no unnecessary or frequent trades; positions are opened only during strong and reliable market moves. Each trade is closely monitored and held as long as market conditions remain favorable; trades are not opened during sideways markets or in risky conditions. Advantages: Fully automated; emotionless and disciplined trading Dynamic risk management and capital protection Only quality trend and breakout signals Fewer trades, higher accuracy You can confidently copy this signal by following the system’s past performance and real-time results.  Please create a new RAW account (Leverage 1:100) and subscribe using my IB code: IB80751233. Thank you!


2025.12.11 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.18 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 17:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 17:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.