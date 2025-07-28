SinyallerBölümler
Fatih Ozturk

CraftSignalsMT5

Fatih Ozturk
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
614
Kârla kapanan işlemler:
292 (47.55%)
Zararla kapanan işlemler:
322 (52.44%)
En iyi işlem:
130.44 USD
En kötü işlem:
-142.30 USD
Brüt kâr:
4 498.16 USD (3 479 112 pips)
Brüt zarar:
-4 479.19 USD (2 753 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (320.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
320.28 USD (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
79.07%
Maks. mevduat yükü:
169.32%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
290 (47.23%)
Satış işlemleri:
324 (52.77%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
15.40 USD
Ortalama zarar:
-13.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-717.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-717.24 USD (15)
Aylık büyüme:
-73.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.76 USD
Maksimum:
1 279.95 USD (78.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.12% (1 279.56 USD)
Varlığa göre:
54.30% (575.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 78
XAUUSD 77
USDJPY 72
EURUSD 56
XAGUSD 56
ETHUSD 53
GBPUSD 50
USDCAD 49
USDCHF 49
NZDUSD 38
AUDUSD 36
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 77
XAUUSD -11
USDJPY -63
EURUSD 24
XAGUSD -282
ETHUSD -110
GBPUSD 296
USDCAD 18
USDCHF 82
NZDUSD -65
AUDUSD 53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 784K
XAUUSD 2.6K
USDJPY 1.3K
EURUSD 1.4K
XAGUSD -7K
ETHUSD -63K
GBPUSD 4.1K
USDCAD 1.5K
USDCHF 833
NZDUSD -857
AUDUSD 995
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.44 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +320.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -717.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.17 × 12
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
79 daha fazla...
Sinyal sistemi, mevcut piyasa koşulları ve volatilite dinamiklerini göz önünde bulundurarak trendlerin başlangıcını yüksek doğrulukla tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Manuel ve algoritmik filtrelerin birleşimiyle sistem yalnızca kaliteli işlemleri gerçekleştirir. Her pozisyondan önce risk tutarı otomatik olarak hesaplanır ve risk/ödül oranı optimize edilir. Gereksiz veya sık işlem yapılmaz; pozisyonlar yalnızca güçlü ve güvenilir piyasa hareketleri sırasında açılır. Her işlem yakından izlenir ve piyasa koşulları uygun kaldığı sürece tutulur; yatay piyasalarda veya riskli koşullarda işlem açılmaz. Avantajları: Tamamen otomatik; duygusuz ve disiplinli işlem Dinamik risk yönetimi ve sermaye koruması Yalnızca kaliteli trend ve kırılma sinyalleri Daha az işlem, daha yüksek doğruluk Sistemin geçmiş performansını ve gerçek zamanlı sonuçlarını takip ederek bu sinyali güvenle kopyalayabilirsiniz.  Lütfen yeni bir RAW hesabı oluşturun (Kaldıraç 1:100) ve IB kodumu kullanarak abone olun: IB80751233. Teşekkürler!
