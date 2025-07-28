- Büyüme
İşlemler:
614
Kârla kapanan işlemler:
292 (47.55%)
Zararla kapanan işlemler:
322 (52.44%)
En iyi işlem:
130.44 USD
En kötü işlem:
-142.30 USD
Brüt kâr:
4 498.16 USD (3 479 112 pips)
Brüt zarar:
-4 479.19 USD (2 753 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (320.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
320.28 USD (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
79.07%
Maks. mevduat yükü:
169.32%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
290 (47.23%)
Satış işlemleri:
324 (52.77%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
15.40 USD
Ortalama zarar:
-13.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-717.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-717.24 USD (15)
Aylık büyüme:
-73.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.76 USD
Maksimum:
1 279.95 USD (78.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.12% (1 279.56 USD)
Varlığa göre:
54.30% (575.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|78
|XAUUSD
|77
|USDJPY
|72
|EURUSD
|56
|XAGUSD
|56
|ETHUSD
|53
|GBPUSD
|50
|USDCAD
|49
|USDCHF
|49
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|36
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|77
|XAUUSD
|-11
|USDJPY
|-63
|EURUSD
|24
|XAGUSD
|-282
|ETHUSD
|-110
|GBPUSD
|296
|USDCAD
|18
|USDCHF
|82
|NZDUSD
|-65
|AUDUSD
|53
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|784K
|XAUUSD
|2.6K
|USDJPY
|1.3K
|EURUSD
|1.4K
|XAGUSD
|-7K
|ETHUSD
|-63K
|GBPUSD
|4.1K
|USDCAD
|1.5K
|USDCHF
|833
|NZDUSD
|-857
|AUDUSD
|995
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +130.44 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +320.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -717.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.17 × 12
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 184
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
Sinyal sistemi, mevcut piyasa koşulları ve volatilite dinamiklerini göz önünde bulundurarak trendlerin başlangıcını yüksek doğrulukla tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Manuel ve algoritmik filtrelerin birleşimiyle sistem yalnızca kaliteli işlemleri gerçekleştirir. Her pozisyondan önce risk tutarı otomatik olarak hesaplanır ve risk/ödül oranı optimize edilir. Gereksiz veya sık işlem yapılmaz; pozisyonlar yalnızca güçlü ve güvenilir piyasa hareketleri sırasında açılır. Her işlem yakından izlenir ve piyasa koşulları uygun kaldığı sürece tutulur; yatay piyasalarda veya riskli koşullarda işlem açılmaz. Avantajları: Tamamen otomatik; duygusuz ve disiplinli işlem Dinamik risk yönetimi ve sermaye koruması Yalnızca kaliteli trend ve kırılma sinyalleri Daha az işlem, daha yüksek doğruluk Sistemin geçmiş performansını ve gerçek zamanlı sonuçlarını takip ederek bu sinyali güvenle kopyalayabilirsiniz. Lütfen yeni bir RAW hesabı oluşturun (Kaldıraç 1:100) ve IB kodumu kullanarak abone olun: IB80751233. Teşekkürler!
