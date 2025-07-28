シグナルセクション
Fatih Ozturk

CraftSignalsMT5

Fatih Ozturk
レビュー0件
24週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -69%
Tickmill-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 125
利益トレード:
526 (46.75%)
損失トレード:
599 (53.24%)
ベストトレード:
181.07 USD
最悪のトレード:
-190.97 USD
総利益:
8 610.50 USD (9 310 871 pips)
総損失:
-8 329.60 USD (5 936 894 pips)
最大連続の勝ち:
15 (320.28 USD)
最大連続利益:
337.02 USD (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
86.39%
最大入金額:
169.32%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
518 (46.04%)
短いトレード:
607 (53.96%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
16.37 USD
平均損失:
-13.91 USD
最大連続の負け:
22 (-307.58 USD)
最大連続損失:
-717.24 USD (15)
月間成長:
-82.13%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
285.81 USD
最大の:
1 512.00 USD (92.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.88% (1 511.94 USD)
エクイティによる:
58.82% (170.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 147
XAUUSD 136
ETHUSD 120
USDJPY 103
EURUSD 102
XAGUSD 97
GBPUSD 92
USDCAD 89
USDCHF 88
AUDUSD 72
NZDUSD 65
GBPJPY 2
GBPCHF 2
NZDCAD 2
EURGBP 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 324
XAUUSD -81
ETHUSD -20
USDJPY -6
EURUSD 32
XAGUSD -666
GBPUSD 310
USDCAD 54
USDCHF 179
AUDUSD 124
NZDUSD 38
GBPJPY 1
GBPCHF -3
NZDCAD -2
EURGBP -7
GBPCAD -7
EURCAD 7
EURCHF -1
NZDJPY 4
AUDNZD -3
EURJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 3.3M
XAUUSD 11K
ETHUSD 30K
USDJPY 3.1K
EURUSD 1.1K
XAGUSD -12K
GBPUSD 4.6K
USDCAD 2K
USDCHF 2.2K
AUDUSD 2.3K
NZDUSD 2.1K
GBPJPY 185
GBPCHF 182
NZDCAD -125
EURGBP -492
GBPCAD -475
EURCAD 1K
EURCHF 0
NZDJPY 620
AUDNZD -479
EURJPY 409
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +181.07 USD
最悪のトレード: -191 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +320.28 USD
最大連続損失: -307.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.09 × 22
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 66
VTMarkets-Live
0.60 × 139
DooTechnology-Live
0.76 × 284
Exness-MT5Real8
0.76 × 569
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
OxSecurities-Live
0.85 × 13
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 187
Hankotrade-Live
1.20 × 5
StriforSVG-Live
1.21 × 52
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 382
89 より多く...
The signal system is designed to detect the beginning of trends with high accuracy by considering current market conditions and volatility dynamics. With a combination of manual and algorithmic filters, the system only executes quality trades. Before each position, the risk amount is calculated automatically and the risk/reward ratio is optimized. There are no unnecessary or frequent trades; positions are opened only during strong and reliable market moves. Each trade is closely monitored and held as long as market conditions remain favorable; trades are not opened during sideways markets or in risky conditions. Advantages: Fully automated; emotionless and disciplined trading Dynamic risk management and capital protection Only quality trend and breakout signals Fewer trades, higher accuracy You can confidently copy this signal by following the system’s past performance and real-time results.  Please create a new RAW account (Leverage 1:100) and subscribe using my IB code: IB80751233. Thank you!


レビューなし
2025.12.11 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.18 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 17:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 17:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
