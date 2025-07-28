- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 125
利益トレード:
526 (46.75%)
損失トレード:
599 (53.24%)
ベストトレード:
181.07 USD
最悪のトレード:
-190.97 USD
総利益:
8 610.50 USD (9 310 871 pips)
総損失:
-8 329.60 USD (5 936 894 pips)
最大連続の勝ち:
15 (320.28 USD)
最大連続利益:
337.02 USD (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
86.39%
最大入金額:
169.32%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
518 (46.04%)
短いトレード:
607 (53.96%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
16.37 USD
平均損失:
-13.91 USD
最大連続の負け:
22 (-307.58 USD)
最大連続損失:
-717.24 USD (15)
月間成長:
-82.13%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
285.81 USD
最大の:
1 512.00 USD (92.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.88% (1 511.94 USD)
エクイティによる:
58.82% (170.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|147
|XAUUSD
|136
|ETHUSD
|120
|USDJPY
|103
|EURUSD
|102
|XAGUSD
|97
|GBPUSD
|92
|USDCAD
|89
|USDCHF
|88
|AUDUSD
|72
|NZDUSD
|65
|GBPJPY
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|324
|XAUUSD
|-81
|ETHUSD
|-20
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|32
|XAGUSD
|-666
|GBPUSD
|310
|USDCAD
|54
|USDCHF
|179
|AUDUSD
|124
|NZDUSD
|38
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|-3
|NZDCAD
|-2
|EURGBP
|-7
|GBPCAD
|-7
|EURCAD
|7
|EURCHF
|-1
|NZDJPY
|4
|AUDNZD
|-3
|EURJPY
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|3.3M
|XAUUSD
|11K
|ETHUSD
|30K
|USDJPY
|3.1K
|EURUSD
|1.1K
|XAGUSD
|-12K
|GBPUSD
|4.6K
|USDCAD
|2K
|USDCHF
|2.2K
|AUDUSD
|2.3K
|NZDUSD
|2.1K
|GBPJPY
|185
|GBPCHF
|182
|NZDCAD
|-125
|EURGBP
|-492
|GBPCAD
|-475
|EURCAD
|1K
|EURCHF
|0
|NZDJPY
|620
|AUDNZD
|-479
|EURJPY
|409
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +181.07 USD
最悪のトレード: -191 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +320.28 USD
最大連続損失: -307.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
The signal system is designed to detect the beginning of trends with high accuracy by considering current market conditions and volatility dynamics. With a combination of manual and algorithmic filters, the system only executes quality trades. Before each position, the risk amount is calculated automatically and the risk/reward ratio is optimized. There are no unnecessary or frequent trades; positions are opened only during strong and reliable market moves. Each trade is closely monitored and held as long as market conditions remain favorable; trades are not opened during sideways markets or in risky conditions. Advantages: Fully automated; emotionless and disciplined trading Dynamic risk management and capital protection Only quality trend and breakout signals Fewer trades, higher accuracy You can confidently copy this signal by following the system’s past performance and real-time results. Please create a new RAW account (Leverage 1:100) and subscribe using my IB code: IB80751233. Thank you!
レビューなし
