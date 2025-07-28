- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
611
Bénéfice trades:
291 (47.62%)
Perte trades:
320 (52.37%)
Meilleure transaction:
130.44 USD
Pire transaction:
-142.30 USD
Bénéfice brut:
4 479.34 USD (3 385 012 pips)
Perte brute:
-4 439.94 USD (2 630 584 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (320.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
320.28 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
79.07%
Charge de dépôt maximale:
169.32%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
290 (47.46%)
Courts trades:
321 (52.54%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
15.39 USD
Perte moyenne:
-13.87 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-717.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-717.24 USD (15)
Croissance mensuelle:
-67.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.76 USD
Maximal:
1 279.95 USD (78.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.12% (1 279.56 USD)
Par fonds propres:
54.30% (575.01 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|USDJPY
|72
|EURUSD
|56
|XAGUSD
|55
|ETHUSD
|53
|GBPUSD
|50
|USDCAD
|49
|USDCHF
|49
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|36
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-11
|BTCUSD
|82
|USDJPY
|-63
|EURUSD
|24
|XAGUSD
|-267
|ETHUSD
|-110
|GBPUSD
|296
|USDCAD
|18
|USDCHF
|82
|NZDUSD
|-65
|AUDUSD
|53
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|813K
|USDJPY
|1.3K
|EURUSD
|1.4K
|XAGUSD
|-6.7K
|ETHUSD
|-63K
|GBPUSD
|4.1K
|USDCAD
|1.5K
|USDCHF
|833
|NZDUSD
|-857
|AUDUSD
|995
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +130.44 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +320.28 USD
Perte consécutive maximale: -717.24 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.17 × 12
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 184
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
79 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
The signal system is designed to detect the beginning of trends with high accuracy by considering current market conditions and volatility dynamics. With a combination of manual and algorithmic filters, the system only executes quality trades. Before each position, the risk amount is calculated automatically and the risk/reward ratio is optimized. There are no unnecessary or frequent trades; positions are opened only during strong and reliable market moves. Each trade is closely monitored and held as long as market conditions remain favorable; trades are not opened during sideways markets or in risky conditions. Advantages: Fully automated; emotionless and disciplined trading Dynamic risk management and capital protection Only quality trend and breakout signals Fewer trades, higher accuracy You can confidently copy this signal by following the system’s past performance and real-time results. Please create a new RAW account (Leverage 1:100) and subscribe using my IB code: IB80751233. Thank you!
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
39 USD par mois
-17%
0
0
USD
USD
378
USD
USD
10
0%
611
47%
79%
1.00
0.06
USD
USD
83%
1:100