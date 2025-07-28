SignauxSections
Fatih Ozturk

CraftSignalsMT5

Fatih Ozturk
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 -17%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
611
Bénéfice trades:
291 (47.62%)
Perte trades:
320 (52.37%)
Meilleure transaction:
130.44 USD
Pire transaction:
-142.30 USD
Bénéfice brut:
4 479.34 USD (3 385 012 pips)
Perte brute:
-4 439.94 USD (2 630 584 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (320.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
320.28 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
79.07%
Charge de dépôt maximale:
169.32%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
290 (47.46%)
Courts trades:
321 (52.54%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
15.39 USD
Perte moyenne:
-13.87 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-717.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-717.24 USD (15)
Croissance mensuelle:
-67.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.76 USD
Maximal:
1 279.95 USD (78.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.12% (1 279.56 USD)
Par fonds propres:
54.30% (575.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 77
BTCUSD 76
USDJPY 72
EURUSD 56
XAGUSD 55
ETHUSD 53
GBPUSD 50
USDCAD 49
USDCHF 49
NZDUSD 38
AUDUSD 36
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -11
BTCUSD 82
USDJPY -63
EURUSD 24
XAGUSD -267
ETHUSD -110
GBPUSD 296
USDCAD 18
USDCHF 82
NZDUSD -65
AUDUSD 53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 813K
USDJPY 1.3K
EURUSD 1.4K
XAGUSD -6.7K
ETHUSD -63K
GBPUSD 4.1K
USDCAD 1.5K
USDCHF 833
NZDUSD -857
AUDUSD 995
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.44 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +320.28 USD
Perte consécutive maximale: -717.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.17 × 12
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
79 plus...
The signal system is designed to detect the beginning of trends with high accuracy by considering current market conditions and volatility dynamics. With a combination of manual and algorithmic filters, the system only executes quality trades. Before each position, the risk amount is calculated automatically and the risk/reward ratio is optimized. There are no unnecessary or frequent trades; positions are opened only during strong and reliable market moves. Each trade is closely monitored and held as long as market conditions remain favorable; trades are not opened during sideways markets or in risky conditions. Advantages: Fully automated; emotionless and disciplined trading Dynamic risk management and capital protection Only quality trend and breakout signals Fewer trades, higher accuracy You can confidently copy this signal by following the system’s past performance and real-time results.  Please create a new RAW account (Leverage 1:100) and subscribe using my IB code: IB80751233. Thank you!


Aucun avis
2025.09.22 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 23:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 18:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 17:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 17:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.28 07:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.28 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
