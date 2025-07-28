- 成长
交易:
1 125
盈利交易:
526 (46.75%)
亏损交易:
599 (53.24%)
最好交易:
181.07 USD
最差交易:
-190.97 USD
毛利:
8 610.50 USD (9 310 871 pips)
毛利亏损:
-8 329.60 USD (5 936 894 pips)
最大连续赢利:
15 (320.28 USD)
最大连续盈利:
337.02 USD (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
86.39%
最大入金加载:
169.32%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.19
长期交易:
518 (46.04%)
短期交易:
607 (53.96%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
16.37 USD
平均损失:
-13.91 USD
最大连续失误:
22 (-307.58 USD)
最大连续亏损:
-717.24 USD (15)
每月增长:
-82.13%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
285.81 USD
最大值:
1 512.00 USD (92.93%)
相对跌幅:
结余:
96.88% (1 511.94 USD)
净值:
58.82% (170.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|147
|XAUUSD
|136
|ETHUSD
|120
|USDJPY
|103
|EURUSD
|102
|XAGUSD
|97
|GBPUSD
|92
|USDCAD
|89
|USDCHF
|88
|AUDUSD
|72
|NZDUSD
|65
|GBPJPY
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|324
|XAUUSD
|-81
|ETHUSD
|-20
|USDJPY
|-6
|EURUSD
|32
|XAGUSD
|-666
|GBPUSD
|310
|USDCAD
|54
|USDCHF
|179
|AUDUSD
|124
|NZDUSD
|38
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|-3
|NZDCAD
|-2
|EURGBP
|-7
|GBPCAD
|-7
|EURCAD
|7
|EURCHF
|-1
|NZDJPY
|4
|AUDNZD
|-3
|EURJPY
|3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|3.3M
|XAUUSD
|11K
|ETHUSD
|30K
|USDJPY
|3.1K
|EURUSD
|1.1K
|XAGUSD
|-12K
|GBPUSD
|4.6K
|USDCAD
|2K
|USDCHF
|2.2K
|AUDUSD
|2.3K
|NZDUSD
|2.1K
|GBPJPY
|185
|GBPCHF
|182
|NZDCAD
|-125
|EURGBP
|-492
|GBPCAD
|-475
|EURCAD
|1K
|EURCHF
|0
|NZDJPY
|620
|AUDNZD
|-479
|EURJPY
|409
- 入金加载
- 提取
最好交易: +181.07 USD
最差交易: -191 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +320.28 USD
最大连续亏损: -307.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.09 × 22
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 66
|
VTMarkets-Live
|0.60 × 139
|
DooTechnology-Live
|0.76 × 284
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 569
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
OxSecurities-Live
|0.85 × 13
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 187
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
StriforSVG-Live
|1.21 × 52
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 382
The signal system is designed to detect the beginning of trends with high accuracy by considering current market conditions and volatility dynamics. With a combination of manual and algorithmic filters, the system only executes quality trades. Before each position, the risk amount is calculated automatically and the risk/reward ratio is optimized. There are no unnecessary or frequent trades; positions are opened only during strong and reliable market moves. Each trade is closely monitored and held as long as market conditions remain favorable; trades are not opened during sideways markets or in risky conditions. Advantages: Fully automated; emotionless and disciplined trading Dynamic risk management and capital protection Only quality trend and breakout signals Fewer trades, higher accuracy You can confidently copy this signal by following the system’s past performance and real-time results. Please create a new RAW account (Leverage 1:100) and subscribe using my IB code: IB80751233. Thank you!
