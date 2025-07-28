信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CraftSignalsMT5
Fatih Ozturk

CraftSignalsMT5

Fatih Ozturk
0条评论
24
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 -69%
Tickmill-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 125
盈利交易:
526 (46.75%)
亏损交易:
599 (53.24%)
最好交易:
181.07 USD
最差交易:
-190.97 USD
毛利:
8 610.50 USD (9 310 871 pips)
毛利亏损:
-8 329.60 USD (5 936 894 pips)
最大连续赢利:
15 (320.28 USD)
最大连续盈利:
337.02 USD (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
86.39%
最大入金加载:
169.32%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.19
长期交易:
518 (46.04%)
短期交易:
607 (53.96%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
16.37 USD
平均损失:
-13.91 USD
最大连续失误:
22 (-307.58 USD)
最大连续亏损:
-717.24 USD (15)
每月增长:
-82.13%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
285.81 USD
最大值:
1 512.00 USD (92.93%)
相对跌幅:
结余:
96.88% (1 511.94 USD)
净值:
58.82% (170.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 147
XAUUSD 136
ETHUSD 120
USDJPY 103
EURUSD 102
XAGUSD 97
GBPUSD 92
USDCAD 89
USDCHF 88
AUDUSD 72
NZDUSD 65
GBPJPY 2
GBPCHF 2
NZDCAD 2
EURGBP 2
GBPCAD 1
EURCAD 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 324
XAUUSD -81
ETHUSD -20
USDJPY -6
EURUSD 32
XAGUSD -666
GBPUSD 310
USDCAD 54
USDCHF 179
AUDUSD 124
NZDUSD 38
GBPJPY 1
GBPCHF -3
NZDCAD -2
EURGBP -7
GBPCAD -7
EURCAD 7
EURCHF -1
NZDJPY 4
AUDNZD -3
EURJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 3.3M
XAUUSD 11K
ETHUSD 30K
USDJPY 3.1K
EURUSD 1.1K
XAGUSD -12K
GBPUSD 4.6K
USDCAD 2K
USDCHF 2.2K
AUDUSD 2.3K
NZDUSD 2.1K
GBPJPY 185
GBPCHF 182
NZDCAD -125
EURGBP -492
GBPCAD -475
EURCAD 1K
EURCHF 0
NZDJPY 620
AUDNZD -479
EURJPY 409
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +181.07 USD
最差交易: -191 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +320.28 USD
最大连续亏损: -307.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.09 × 22
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 66
VTMarkets-Live
0.60 × 139
DooTechnology-Live
0.76 × 284
Exness-MT5Real8
0.76 × 569
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
OxSecurities-Live
0.85 × 13
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 187
Hankotrade-Live
1.20 × 5
StriforSVG-Live
1.21 × 52
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 382
89 更多...
The signal system is designed to detect the beginning of trends with high accuracy by considering current market conditions and volatility dynamics. With a combination of manual and algorithmic filters, the system only executes quality trades. Before each position, the risk amount is calculated automatically and the risk/reward ratio is optimized. There are no unnecessary or frequent trades; positions are opened only during strong and reliable market moves. Each trade is closely monitored and held as long as market conditions remain favorable; trades are not opened during sideways markets or in risky conditions. Advantages: Fully automated; emotionless and disciplined trading Dynamic risk management and capital protection Only quality trend and breakout signals Fewer trades, higher accuracy You can confidently copy this signal by following the system’s past performance and real-time results.  Please create a new RAW account (Leverage 1:100) and subscribe using my IB code: IB80751233. Thank you!


没有评论
2025.12.11 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.18 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 17:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 17:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CraftSignalsMT5
每月39 USD
-69%
0
0
USD
174
USD
24
0%
1 125
46%
86%
1.03
0.25
USD
97%
1:100
