Tetsushi O-nishi

Zen Trader

Tetsushi O-nishi
0 отзывов
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
12 (32.43%)
Убыточных трейдов:
25 (67.57%)
Лучший трейд:
7.14 USD
Худший трейд:
-4.17 USD
Общая прибыль:
29.66 USD (4 284 pips)
Общий убыток:
-48.33 USD (6 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (4.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.14 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
21.63%
Макс. загрузка депозита:
1.54%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
19 (51.35%)
Коротких трейдов:
18 (48.65%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-0.50 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-1.93 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-21.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.93 USD (10)
Прирост в месяц:
-9.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.65 USD
Максимальная:
23.87 USD (15.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.45% (23.83 USD)
По эквити:
2.78% (4.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.14 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +4.99 USD
Макс. убыток в серии: -21.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
FBS-Real
11.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.


Нет отзывов
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 14:17
Share of trading days is too low
2025.11.05 13:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 22:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.