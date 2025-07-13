- Прирост
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
12 (32.43%)
Убыточных трейдов:
25 (67.57%)
Лучший трейд:
7.14 USD
Худший трейд:
-4.17 USD
Общая прибыль:
29.66 USD (4 284 pips)
Общий убыток:
-48.33 USD (6 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (4.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.14 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
21.63%
Макс. загрузка депозита:
1.54%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
19 (51.35%)
Коротких трейдов:
18 (48.65%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-0.50 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-1.93 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-21.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.93 USD (10)
Прирост в месяц:
-9.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.65 USD
Максимальная:
23.87 USD (15.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.45% (23.83 USD)
По эквити:
2.78% (4.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +7.14 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +4.99 USD
Макс. убыток в серии: -21.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.
Нет отзывов
