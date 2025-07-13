SignaleKategorien
Tetsushi O-nishi

Zen Trader

Tetsushi O-nishi
0 Bewertungen
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
12 (32.43%)
Verlusttrades:
25 (67.57%)
Bester Trade:
7.14 USD
Schlechtester Trade:
-4.17 USD
Bruttoprofit:
29.66 USD (4 284 pips)
Bruttoverlust:
-48.33 USD (6 676 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (4.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.14 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
21.63%
Max deposit load:
1.54%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
19 (51.35%)
Short-Positionen:
18 (48.65%)
Profit-Faktor:
0.61
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-21.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.93 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-9.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.65 USD
Maximaler:
23.87 USD (15.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.45% (23.83 USD)
Kapital:
2.78% (4.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.14 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
FBS-Real
11.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.


Keine Bewertungen
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 14:17
Share of trading days is too low
2025.11.05 13:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 22:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
