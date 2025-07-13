SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Zen Trader
Tetsushi O-nishi

Zen Trader

Tetsushi O-nishi
0 comentarios
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
12 (32.43%)
Transacciones Irrentables:
25 (67.57%)
Mejor transacción:
7.14 USD
Peor transacción:
-4.17 USD
Beneficio Bruto:
29.66 USD (4 284 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.33 USD (6 676 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (4.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.14 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
21.63%
Carga máxima del depósito:
1.54%
Último trade:
16 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-0.78
Transacciones Largas:
19 (51.35%)
Transacciones Cortas:
18 (48.65%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-0.50 USD
Beneficio medio:
2.47 USD
Pérdidas medias:
-1.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-21.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.93 USD (10)
Crecimiento al mes:
-9.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.65 USD
Máxima:
23.87 USD (15.48%)
Reducción relativa:
De balance:
15.45% (23.83 USD)
De fondos:
2.78% (4.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.14 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +4.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
FBS-Real
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.


No hay comentarios
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 14:17
Share of trading days is too low
2025.11.05 13:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 22:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Zen Trader
30 USD al mes
-12%
0
0
USD
131
USD
29
100%
37
32%
22%
0.61
-0.50
USD
15%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.