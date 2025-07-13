- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
12 (32.43%)
亏损交易:
25 (67.57%)
最好交易:
7.14 USD
最差交易:
-4.17 USD
毛利:
29.66 USD (4 284 pips)
毛利亏损:
-48.33 USD (6 676 pips)
最大连续赢利:
3 (4.99 USD)
最大连续盈利:
7.14 USD (1)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
21.63%
最大入金加载:
1.54%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.78
长期交易:
19 (51.35%)
短期交易:
18 (48.65%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-0.50 USD
平均利润:
2.47 USD
平均损失:
-1.93 USD
最大连续失误:
10 (-21.93 USD)
最大连续亏损:
-21.93 USD (10)
每月增长:
-9.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
19.65 USD
最大值:
23.87 USD (15.48%)
相对跌幅:
结余:
15.45% (23.83 USD)
净值:
2.78% (4.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.14 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +4.99 USD
最大连续亏损: -21.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.
没有评论
