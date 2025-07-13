信号部分
Tetsushi O-nishi

Zen Trader

Tetsushi O-nishi
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
37
盈利交易:
12 (32.43%)
亏损交易:
25 (67.57%)
最好交易:
7.14 USD
最差交易:
-4.17 USD
毛利:
29.66 USD (4 284 pips)
毛利亏损:
-48.33 USD (6 676 pips)
最大连续赢利:
3 (4.99 USD)
最大连续盈利:
7.14 USD (1)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
21.63%
最大入金加载:
1.54%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.78
长期交易:
19 (51.35%)
短期交易:
18 (48.65%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-0.50 USD
平均利润:
2.47 USD
平均损失:
-1.93 USD
最大连续失误:
10 (-21.93 USD)
最大连续亏损:
-21.93 USD (10)
每月增长:
-9.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
19.65 USD
最大值:
23.87 USD (15.48%)
相对跌幅:
结余:
15.45% (23.83 USD)
净值:
2.78% (4.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.14 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +4.99 USD
最大连续亏损: -21.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
FBS-Real
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.


没有评论
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 14:17
Share of trading days is too low
2025.11.05 13:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 22:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Zen Trader
每月30 USD
-12%
0
0
USD
131
USD
29
100%
37
32%
22%
0.61
-0.50
USD
15%
1:500
