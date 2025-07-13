- 成長
トレード:
37
利益トレード:
12 (32.43%)
損失トレード:
25 (67.57%)
ベストトレード:
7.14 USD
最悪のトレード:
-4.17 USD
総利益:
29.66 USD (4 284 pips)
総損失:
-48.33 USD (6 676 pips)
最大連続の勝ち:
3 (4.99 USD)
最大連続利益:
7.14 USD (1)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
21.63%
最大入金額:
1.54%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.78
長いトレード:
19 (51.35%)
短いトレード:
18 (48.65%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-0.50 USD
平均利益:
2.47 USD
平均損失:
-1.93 USD
最大連続の負け:
10 (-21.93 USD)
最大連続損失:
-21.93 USD (10)
月間成長:
-9.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.65 USD
最大の:
23.87 USD (15.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.45% (23.83 USD)
エクイティによる:
2.78% (4.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.14 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +4.99 USD
最大連続損失: -21.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.
レビューなし
