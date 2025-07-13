シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Zen Trader
Tetsushi O-nishi

Zen Trader

Tetsushi O-nishi
レビュー0件
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
12 (32.43%)
損失トレード:
25 (67.57%)
ベストトレード:
7.14 USD
最悪のトレード:
-4.17 USD
総利益:
29.66 USD (4 284 pips)
総損失:
-48.33 USD (6 676 pips)
最大連続の勝ち:
3 (4.99 USD)
最大連続利益:
7.14 USD (1)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
21.63%
最大入金額:
1.54%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.78
長いトレード:
19 (51.35%)
短いトレード:
18 (48.65%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-0.50 USD
平均利益:
2.47 USD
平均損失:
-1.93 USD
最大連続の負け:
10 (-21.93 USD)
最大連続損失:
-21.93 USD (10)
月間成長:
-9.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.65 USD
最大の:
23.87 USD (15.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.45% (23.83 USD)
エクイティによる:
2.78% (4.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.14 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +4.99 USD
最大連続損失: -21.93 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
FBS-Real
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.


レビューなし
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 14:17
Share of trading days is too low
2025.11.05 13:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 22:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください