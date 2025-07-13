SegnaliSezioni
Tetsushi O-nishi

Zen Trader

Tetsushi O-nishi
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
7 (35.00%)
Loss Trade:
13 (65.00%)
Best Trade:
7.14 USD
Worst Trade:
-4.17 USD
Profitto lordo:
17.35 USD (2 483 pips)
Perdita lorda:
-28.43 USD (3 925 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
14.57%
Massimo carico di deposito:
1.52%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-0.55 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-21.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.93 USD (10)
Crescita mensile:
-9.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.22 USD
Massimale:
22.44 USD (14.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.52% (22.40 USD)
Per equità:
2.78% (4.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.14 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +4.99 USD
Massima perdita consecutiva: -21.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2779
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.36 × 467
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
4.00 × 1
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.


Non ci sono recensioni
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 22:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
Share of trading days is too low
2025.07.14 13:51
Share of trading days is too low
2025.07.13 05:25
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.55% of days out of the 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 05:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.13 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zen Trader
30USD al mese
-7%
0
0
USD
139
USD
18
100%
20
35%
15%
0.61
-0.55
USD
15%
1:500
Copia

