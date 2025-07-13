- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
7 (35.00%)
Loss Trade:
13 (65.00%)
Best Trade:
7.14 USD
Worst Trade:
-4.17 USD
Profitto lordo:
17.35 USD (2 483 pips)
Perdita lorda:
-28.43 USD (3 925 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
14.57%
Massimo carico di deposito:
1.52%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-0.55 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-21.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.93 USD (10)
Crescita mensile:
-9.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.22 USD
Massimale:
22.44 USD (14.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.52% (22.40 USD)
Per equità:
2.78% (4.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.14 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +4.99 USD
Massima perdita consecutiva: -21.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2779
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 467
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
139
USD
USD
18
100%
20
35%
15%
0.61
-0.55
USD
USD
15%
1:500