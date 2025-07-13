SinaisSeções
Tetsushi O-nishi

Zen Trader

Tetsushi O-nishi
0 comentários
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
12 (32.43%)
Negociações com perda:
25 (67.57%)
Melhor negociação:
7.14 USD
Pior negociação:
-4.17 USD
Lucro bruto:
29.66 USD (4 284 pips)
Perda bruta:
-48.33 USD (6 676 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (4.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.14 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
21.63%
Depósito máximo carregado:
1.54%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
19 (51.35%)
Negociações curtas:
18 (48.65%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-0.50 USD
Lucro médio:
2.47 USD
Perda média:
-1.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-21.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.93 USD (10)
Crescimento mensal:
-9.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.65 USD
Máximo:
23.87 USD (15.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.45% (23.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.78% (4.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.14 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +4.99 USD
Máxima perda consecutiva: -21.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
FBS-Real
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Zen Trader EA performance.
Trading on USDJPY pair.


Sem comentários
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 14:17
Share of trading days is too low
2025.11.05 13:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 22:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
