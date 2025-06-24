- Прирост
Всего трейдов:
336
Прибыльных трейдов:
257 (76.48%)
Убыточных трейдов:
79 (23.51%)
Лучший трейд:
2 702.18 USD
Худший трейд:
-2 103.09 USD
Общая прибыль:
21 448.58 USD (320 447 pips)
Общий убыток:
-11 698.87 USD (171 719 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (7 996.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 996.27 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
47.23%
Макс. загрузка депозита:
99.53%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
193 (57.44%)
Коротких трейдов:
143 (42.56%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
29.02 USD
Средняя прибыль:
83.46 USD
Средний убыток:
-148.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 542.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 103.09 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.11%
Годовой прогноз:
-1.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 584.99 USD
Максимальная:
3 826.60 USD (14.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.58% (3 826.08 USD)
По эквити:
1.05% (364.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|XAGUSD
|78
|XAUEUR
|13
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|9
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|7
|USDCHF
|6
|EURAUD
|6
|NZDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|4
|EURCAD
|4
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|U30USD
|2
|USDJPY
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURNZD
|1
|USOUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.9K
|XAGUSD
|2K
|XAUEUR
|1.6K
|EURUSD
|257
|GBPUSD
|108
|NZDUSD
|176
|AUDCHF
|114
|USDCHF
|-30
|EURAUD
|6
|NZDCHF
|-61
|AUDUSD
|138
|AUDJPY
|74
|AUDCAD
|-189
|NZDCAD
|-52
|EURCAD
|-8
|NZDJPY
|39
|CHFJPY
|41
|GBPJPY
|-50
|USDCAD
|37
|U30USD
|-208
|USDJPY
|-64
|EURCHF
|23
|AUDNZD
|9
|EURJPY
|16
|CADJPY
|15
|EURNZD
|-71
|USOUSD
|16
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|71K
|XAGUSD
|5K
|XAUEUR
|14K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|504
|NZDUSD
|800
|AUDCHF
|626
|USDCHF
|55
|EURAUD
|74
|NZDCHF
|46
|AUDUSD
|624
|AUDJPY
|500
|AUDCAD
|-687
|NZDCAD
|-116
|EURCAD
|-99
|NZDJPY
|292
|CHFJPY
|234
|GBPJPY
|-357
|USDCAD
|242
|U30USD
|-1K
|USDJPY
|-470
|EURCHF
|104
|AUDNZD
|97
|EURJPY
|122
|CADJPY
|100
|EURNZD
|-551
|USOUSD
|81
Лучший трейд: +2 702.18 USD
Худший трейд: -2 103 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7 996.27 USD
Макс. убыток в серии: -1 542.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXViewRSA-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
