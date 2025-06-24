СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Dennfx Changer AI Robot 2025
Dennis Muriki Kamau -

Dennfx Changer AI Robot 2025

Dennis Muriki Kamau -
0 отзывов
Надежность
87 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 39%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
336
Прибыльных трейдов:
257 (76.48%)
Убыточных трейдов:
79 (23.51%)
Лучший трейд:
2 702.18 USD
Худший трейд:
-2 103.09 USD
Общая прибыль:
21 448.58 USD (320 447 pips)
Общий убыток:
-11 698.87 USD (171 719 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (7 996.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 996.27 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
47.23%
Макс. загрузка депозита:
99.53%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
193 (57.44%)
Коротких трейдов:
143 (42.56%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
29.02 USD
Средняя прибыль:
83.46 USD
Средний убыток:
-148.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 542.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 103.09 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.11%
Годовой прогноз:
-1.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 584.99 USD
Максимальная:
3 826.60 USD (14.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.58% (3 826.08 USD)
По эквити:
1.05% (364.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 147
XAGUSD 78
XAUEUR 13
EURUSD 12
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDCHF 6
EURAUD 6
NZDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
U30USD 2
USDJPY 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
USOUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.9K
XAGUSD 2K
XAUEUR 1.6K
EURUSD 257
GBPUSD 108
NZDUSD 176
AUDCHF 114
USDCHF -30
EURAUD 6
NZDCHF -61
AUDUSD 138
AUDJPY 74
AUDCAD -189
NZDCAD -52
EURCAD -8
NZDJPY 39
CHFJPY 41
GBPJPY -50
USDCAD 37
U30USD -208
USDJPY -64
EURCHF 23
AUDNZD 9
EURJPY 16
CADJPY 15
EURNZD -71
USOUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 71K
XAGUSD 5K
XAUEUR 14K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 504
NZDUSD 800
AUDCHF 626
USDCHF 55
EURAUD 74
NZDCHF 46
AUDUSD 624
AUDJPY 500
AUDCAD -687
NZDCAD -116
EURCAD -99
NZDJPY 292
CHFJPY 234
GBPJPY -357
USDCAD 242
U30USD -1K
USDJPY -470
EURCHF 104
AUDNZD 97
EURJPY 122
CADJPY 100
EURNZD -551
USOUSD 81
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 702.18 USD
Худший трейд: -2 103 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7 996.27 USD
Макс. убыток в серии: -1 542.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXViewRSA-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Best Artificial Intelligence Expert Advisor In 2025 Signals Service 
Нет отзывов
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 11.14% of days out of the 422 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dennfx Changer AI Robot 2025
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
35K
USD
87
0%
336
76%
47%
1.83
29.02
USD
15%
1:500
