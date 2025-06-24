シグナルセクション
Dennfx Changer AI Robot 2025

レビュー0件
信頼性
87週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 39%
FXViewRSA-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
337
利益トレード:
258 (76.55%)
損失トレード:
79 (23.44%)
ベストトレード:
2 702.18 USD
最悪のトレード:
-2 103.09 USD
総利益:
21 543.05 USD (323 596 pips)
総損失:
-11 699.14 USD (171 719 pips)
最大連続の勝ち:
24 (7 996.27 USD)
最大連続利益:
7 996.27 USD (24)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
46.20%
最大入金額:
99.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.57
長いトレード:
194 (57.57%)
短いトレード:
143 (42.43%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
29.21 USD
平均利益:
83.50 USD
平均損失:
-148.09 USD
最大連続の負け:
5 (-1 542.28 USD)
最大連続損失:
-2 103.09 USD (1)
月間成長:
0.26%
年間予想:
3.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 584.99 USD
最大の:
3 826.60 USD (14.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.58% (3 826.08 USD)
エクイティによる:
1.05% (364.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 148
XAGUSD 78
XAUEUR 13
EURUSD 12
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDCHF 6
EURAUD 6
NZDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
U30USD 2
USDJPY 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
USOUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6K
XAGUSD 2K
XAUEUR 1.6K
EURUSD 257
GBPUSD 108
NZDUSD 176
AUDCHF 114
USDCHF -30
EURAUD 6
NZDCHF -61
AUDUSD 138
AUDJPY 74
AUDCAD -189
NZDCAD -52
EURCAD -8
NZDJPY 39
CHFJPY 41
GBPJPY -50
USDCAD 37
U30USD -208
USDJPY -64
EURCHF 23
AUDNZD 9
EURJPY 16
CADJPY 15
EURNZD -71
USOUSD 16
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 74K
XAGUSD 5K
XAUEUR 14K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 504
NZDUSD 800
AUDCHF 626
USDCHF 55
EURAUD 74
NZDCHF 46
AUDUSD 624
AUDJPY 500
AUDCAD -687
NZDCAD -116
EURCAD -99
NZDJPY 292
CHFJPY 234
GBPJPY -357
USDCAD 242
U30USD -1K
USDJPY -470
EURCHF 104
AUDNZD 97
EURJPY 122
CADJPY 100
EURNZD -551
USOUSD 81
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 702.18 USD
最悪のトレード: -2 103 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7 996.27 USD
最大連続損失: -1 542.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXViewRSA-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Best Artificial Intelligence Expert Advisor In 2025 Signals Service 
レビューなし
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 11.14% of days out of the 422 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください