- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
337
利益トレード:
258 (76.55%)
損失トレード:
79 (23.44%)
ベストトレード:
2 702.18 USD
最悪のトレード:
-2 103.09 USD
総利益:
21 543.05 USD (323 596 pips)
総損失:
-11 699.14 USD (171 719 pips)
最大連続の勝ち:
24 (7 996.27 USD)
最大連続利益:
7 996.27 USD (24)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
46.20%
最大入金額:
99.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.57
長いトレード:
194 (57.57%)
短いトレード:
143 (42.43%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
29.21 USD
平均利益:
83.50 USD
平均損失:
-148.09 USD
最大連続の負け:
5 (-1 542.28 USD)
最大連続損失:
-2 103.09 USD (1)
月間成長:
0.26%
年間予想:
3.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 584.99 USD
最大の:
3 826.60 USD (14.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.58% (3 826.08 USD)
エクイティによる:
1.05% (364.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|XAGUSD
|78
|XAUEUR
|13
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|9
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|7
|USDCHF
|6
|EURAUD
|6
|NZDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|4
|EURCAD
|4
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|U30USD
|2
|USDJPY
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURNZD
|1
|USOUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6K
|XAGUSD
|2K
|XAUEUR
|1.6K
|EURUSD
|257
|GBPUSD
|108
|NZDUSD
|176
|AUDCHF
|114
|USDCHF
|-30
|EURAUD
|6
|NZDCHF
|-61
|AUDUSD
|138
|AUDJPY
|74
|AUDCAD
|-189
|NZDCAD
|-52
|EURCAD
|-8
|NZDJPY
|39
|CHFJPY
|41
|GBPJPY
|-50
|USDCAD
|37
|U30USD
|-208
|USDJPY
|-64
|EURCHF
|23
|AUDNZD
|9
|EURJPY
|16
|CADJPY
|15
|EURNZD
|-71
|USOUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|74K
|XAGUSD
|5K
|XAUEUR
|14K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|504
|NZDUSD
|800
|AUDCHF
|626
|USDCHF
|55
|EURAUD
|74
|NZDCHF
|46
|AUDUSD
|624
|AUDJPY
|500
|AUDCAD
|-687
|NZDCAD
|-116
|EURCAD
|-99
|NZDJPY
|292
|CHFJPY
|234
|GBPJPY
|-357
|USDCAD
|242
|U30USD
|-1K
|USDJPY
|-470
|EURCHF
|104
|AUDNZD
|97
|EURJPY
|122
|CADJPY
|100
|EURNZD
|-551
|USOUSD
|81
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 702.18 USD
最悪のトレード: -2 103 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7 996.27 USD
最大連続損失: -1 542.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXViewRSA-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
87
0%
337
76%
46%
1.84
29.21
USD
USD
15%
1:500