Dennis Muriki Kamau -

Dennfx Changer AI Robot 2025

Dennis Muriki Kamau -
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 37%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
253
Bénéfice trades:
201 (79.44%)
Perte trades:
52 (20.55%)
Meilleure transaction:
2 702.18 USD
Pire transaction:
-2 103.09 USD
Bénéfice brut:
18 238.23 USD (179 011 pips)
Perte brute:
-8 971.90 USD (100 022 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (7 996.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 996.27 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
54.44%
Charge de dépôt maximale:
99.15%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.42
Longs trades:
146 (57.71%)
Courts trades:
107 (42.29%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
36.63 USD
Bénéfice moyen:
90.74 USD
Perte moyenne:
-172.54 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 542.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 103.09 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.88%
Prévision annuelle:
24.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 584.99 USD
Maximal:
3 826.60 USD (14.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.58% (3 826.08 USD)
Par fonds propres:
0.69% (234.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 98
XAGUSD 47
XAUEUR 13
EURUSD 12
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDCHF 6
EURAUD 6
NZDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
U30USD 2
USDJPY 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.6K
XAGUSD 1.8K
XAUEUR 1.6K
EURUSD 257
GBPUSD 108
NZDUSD 176
AUDCHF 114
USDCHF -30
EURAUD 6
NZDCHF -61
AUDUSD 138
AUDJPY 74
AUDCAD -189
NZDCAD -52
EURCAD -8
NZDJPY 39
CHFJPY 41
GBPJPY -50
USDCAD 37
U30USD -208
USDJPY -64
EURCHF 23
AUDNZD 9
EURJPY 16
CADJPY 15
EURNZD -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 59K
XAGUSD 2.8K
XAUEUR 14K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 504
NZDUSD 800
AUDCHF 626
USDCHF 55
EURAUD 74
NZDCHF 46
AUDUSD 624
AUDJPY 500
AUDCAD -687
NZDCAD -116
EURCAD -99
NZDJPY 292
CHFJPY 234
GBPJPY -357
USDCAD 242
U30USD -1K
USDJPY -470
EURCHF 104
AUDNZD 97
EURJPY 122
CADJPY 100
EURNZD -551
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 702.18 USD
Pire transaction: -2 103 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +7 996.27 USD
Perte consécutive maximale: -1 542.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXViewRSA-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Best Artificial Intelligence Expert Advisor In 2025 Signals Service 
Aucun avis
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 11.14% of days out of the 422 days of the signal's entire lifetime.
Copier

