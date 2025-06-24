SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dennfx Changer AI Robot 2025
Dennis Muriki Kamau -

Dennfx Changer AI Robot 2025

Dennis Muriki Kamau -
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 38%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
203 (79.60%)
Loss Trade:
52 (20.39%)
Best Trade:
2 702.18 USD
Worst Trade:
-2 103.09 USD
Profitto lordo:
18 378.27 USD (181 379 pips)
Perdita lorda:
-8 971.90 USD (100 022 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (7 996.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 996.27 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
54.44%
Massimo carico di deposito:
99.15%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
148 (58.04%)
Short Trade:
107 (41.96%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
36.89 USD
Profitto medio:
90.53 USD
Perdita media:
-172.54 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 542.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 103.09 USD (1)
Crescita mensile:
2.29%
Previsione annuale:
27.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 584.99 USD
Massimale:
3 826.60 USD (14.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.58% (3 826.08 USD)
Per equità:
0.69% (234.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 99
XAGUSD 48
XAUEUR 13
EURUSD 12
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDCHF 6
EURAUD 6
NZDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
U30USD 2
USDJPY 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.7K
XAGUSD 1.9K
XAUEUR 1.6K
EURUSD 257
GBPUSD 108
NZDUSD 176
AUDCHF 114
USDCHF -30
EURAUD 6
NZDCHF -61
AUDUSD 138
AUDJPY 74
AUDCAD -189
NZDCAD -52
EURCAD -8
NZDJPY 39
CHFJPY 41
GBPJPY -50
USDCAD 37
U30USD -208
USDJPY -64
EURCHF 23
AUDNZD 9
EURJPY 16
CADJPY 15
EURNZD -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
XAGUSD 3.4K
XAUEUR 14K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 504
NZDUSD 800
AUDCHF 626
USDCHF 55
EURAUD 74
NZDCHF 46
AUDUSD 624
AUDJPY 500
AUDCAD -687
NZDCAD -116
EURCAD -99
NZDJPY 292
CHFJPY 234
GBPJPY -357
USDCAD 242
U30USD -1K
USDJPY -470
EURCHF 104
AUDNZD 97
EURJPY 122
CADJPY 100
EURNZD -551
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 702.18 USD
Worst Trade: -2 103 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7 996.27 USD
Massima perdita consecutiva: -1 542.28 USD

Best Artificial Intelligence Expert Advisor In 2025 Signals Service 
Non ci sono recensioni
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 11.14% of days out of the 422 days of the signal's entire lifetime.
