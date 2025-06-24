SignalsSections
Dennis Muriki Kamau -

Dennfx Changer AI Robot 2025

Dennis Muriki Kamau -
0 reviews
Reliability
87 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 39%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
334
Profit Trades:
255 (76.34%)
Loss Trades:
79 (23.65%)
Best trade:
2 702.18 USD
Worst trade:
-2 103.09 USD
Gross Profit:
21 324.77 USD (316 837 pips)
Gross Loss:
-11 698.53 USD (171 719 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (7 996.27 USD)
Maximal consecutive profit:
7 996.27 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
47.23%
Max deposit load:
99.53%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
2.52
Long Trades:
193 (57.78%)
Short Trades:
141 (42.22%)
Profit Factor:
1.82
Expected Payoff:
28.82 USD
Average Profit:
83.63 USD
Average Loss:
-148.08 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-1 542.28 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 103.09 USD (1)
Monthly growth:
-0.46%
Annual Forecast:
-5.58%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 584.99 USD
Maximal:
3 826.60 USD (14.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
14.58% (3 826.08 USD)
By Equity:
1.05% (364.21 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 146
XAGUSD 77
XAUEUR 13
EURUSD 12
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDCHF 6
EURAUD 6
NZDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
U30USD 2
USDJPY 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
USOUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.8K
XAGUSD 2K
XAUEUR 1.6K
EURUSD 257
GBPUSD 108
NZDUSD 176
AUDCHF 114
USDCHF -30
EURAUD 6
NZDCHF -61
AUDUSD 138
AUDJPY 74
AUDCAD -189
NZDCAD -52
EURCAD -8
NZDJPY 39
CHFJPY 41
GBPJPY -50
USDCAD 37
U30USD -208
USDJPY -64
EURCHF 23
AUDNZD 9
EURJPY 16
CADJPY 15
EURNZD -71
USOUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 68K
XAGUSD 4.3K
XAUEUR 14K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 504
NZDUSD 800
AUDCHF 626
USDCHF 55
EURAUD 74
NZDCHF 46
AUDUSD 624
AUDJPY 500
AUDCAD -687
NZDCAD -116
EURCAD -99
NZDJPY 292
CHFJPY 234
GBPJPY -357
USDCAD 242
U30USD -1K
USDJPY -470
EURCHF 104
AUDNZD 97
EURJPY 122
CADJPY 100
EURNZD -551
USOUSD 81
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 702.18 USD
Worst trade: -2 103 USD
Maximum consecutive wins: 24
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +7 996.27 USD
Maximal consecutive loss: -1 542.28 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FXViewRSA-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Best Artificial Intelligence Expert Advisor In 2025 Signals Service 
No reviews
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 11.14% of days out of the 422 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Dennfx Changer AI Robot 2025
30 USD per month
39%
0
0
USD
35K
USD
87
0%
334
76%
47%
1.82
28.82
USD
15%
1:500
Copy

