Dennis Muriki Kamau -

Dennfx Changer AI Robot 2025

Dennis Muriki Kamau -
Confiabilidade
87 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 39%
FXViewRSA-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
337
Negociações com lucro:
258 (76.55%)
Negociações com perda:
79 (23.44%)
Melhor negociação:
2 702.18 USD
Pior negociação:
-2 103.09 USD
Lucro bruto:
21 543.05 USD (323 596 pips)
Perda bruta:
-11 699.14 USD (171 719 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (7 996.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 996.27 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
46.20%
Depósito máximo carregado:
99.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.57
Negociações longas:
194 (57.57%)
Negociações curtas:
143 (42.43%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
29.21 USD
Lucro médio:
83.50 USD
Perda média:
-148.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 542.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 103.09 USD (1)
Crescimento mensal:
0.26%
Previsão anual:
3.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 584.99 USD
Máximo:
3 826.60 USD (14.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.58% (3 826.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.05% (364.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 148
XAGUSD 78
XAUEUR 13
EURUSD 12
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDCHF 6
EURAUD 6
NZDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
U30USD 2
USDJPY 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
USOUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6K
XAGUSD 2K
XAUEUR 1.6K
EURUSD 257
GBPUSD 108
NZDUSD 176
AUDCHF 114
USDCHF -30
EURAUD 6
NZDCHF -61
AUDUSD 138
AUDJPY 74
AUDCAD -189
NZDCAD -52
EURCAD -8
NZDJPY 39
CHFJPY 41
GBPJPY -50
USDCAD 37
U30USD -208
USDJPY -64
EURCHF 23
AUDNZD 9
EURJPY 16
CADJPY 15
EURNZD -71
USOUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 74K
XAGUSD 5K
XAUEUR 14K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 504
NZDUSD 800
AUDCHF 626
USDCHF 55
EURAUD 74
NZDCHF 46
AUDUSD 624
AUDJPY 500
AUDCAD -687
NZDCAD -116
EURCAD -99
NZDJPY 292
CHFJPY 234
GBPJPY -357
USDCAD 242
U30USD -1K
USDJPY -470
EURCHF 104
AUDNZD 97
EURJPY 122
CADJPY 100
EURNZD -551
USOUSD 81
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 702.18 USD
Pior negociação: -2 103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7 996.27 USD
Máxima perda consecutiva: -1 542.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXViewRSA-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Best Artificial Intelligence Expert Advisor In 2025 Signals Service 
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 11.14% of days out of the 422 days of the signal's entire lifetime.
