Dennis Muriki Kamau -

Dennfx Changer AI Robot 2025

Dennis Muriki Kamau -
0条评论
可靠性
87
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 39%
FXViewRSA-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
336
盈利交易:
257 (76.48%)
亏损交易:
79 (23.51%)
最好交易:
2 702.18 USD
最差交易:
-2 103.09 USD
毛利:
21 448.58 USD (320 447 pips)
毛利亏损:
-11 698.87 USD (171 719 pips)
最大连续赢利:
24 (7 996.27 USD)
最大连续盈利:
7 996.27 USD (24)
夏普比率:
0.11
交易活动:
47.23%
最大入金加载:
99.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.55
长期交易:
193 (57.44%)
短期交易:
143 (42.56%)
利润因子:
1.83
预期回报:
29.02 USD
平均利润:
83.46 USD
平均损失:
-148.09 USD
最大连续失误:
5 (-1 542.28 USD)
最大连续亏损:
-2 103.09 USD (1)
每月增长:
-0.11%
年度预测:
-1.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 584.99 USD
最大值:
3 826.60 USD (14.58%)
相对跌幅:
结余:
14.58% (3 826.08 USD)
净值:
1.05% (364.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 147
XAGUSD 78
XAUEUR 13
EURUSD 12
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDCHF 6
EURAUD 6
NZDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
U30USD 2
USDJPY 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
USOUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.9K
XAGUSD 2K
XAUEUR 1.6K
EURUSD 257
GBPUSD 108
NZDUSD 176
AUDCHF 114
USDCHF -30
EURAUD 6
NZDCHF -61
AUDUSD 138
AUDJPY 74
AUDCAD -189
NZDCAD -52
EURCAD -8
NZDJPY 39
CHFJPY 41
GBPJPY -50
USDCAD 37
U30USD -208
USDJPY -64
EURCHF 23
AUDNZD 9
EURJPY 16
CADJPY 15
EURNZD -71
USOUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 71K
XAGUSD 5K
XAUEUR 14K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 504
NZDUSD 800
AUDCHF 626
USDCHF 55
EURAUD 74
NZDCHF 46
AUDUSD 624
AUDJPY 500
AUDCAD -687
NZDCAD -116
EURCAD -99
NZDJPY 292
CHFJPY 234
GBPJPY -357
USDCAD 242
U30USD -1K
USDJPY -470
EURCHF 104
AUDNZD 97
EURJPY 122
CADJPY 100
EURNZD -551
USOUSD 81
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 702.18 USD
最差交易: -2 103 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7 996.27 USD
最大连续亏损: -1 542.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXViewRSA-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Best Artificial Intelligence Expert Advisor In 2025 Signals Service 
没有评论
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 11.14% of days out of the 422 days of the signal's entire lifetime.
