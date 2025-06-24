SignaleKategorien
Dennis Muriki Kamau -

Dennfx Changer AI Robot 2025

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
87 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 39%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
337
Gewinntrades:
258 (76.55%)
Verlusttrades:
79 (23.44%)
Bester Trade:
2 702.18 USD
Schlechtester Trade:
-2 103.09 USD
Bruttoprofit:
21 543.05 USD (323 596 pips)
Bruttoverlust:
-11 699.14 USD (171 719 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (7 996.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 996.27 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
46.20%
Max deposit load:
99.53%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.57
Long-Positionen:
194 (57.57%)
Short-Positionen:
143 (42.43%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
29.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
83.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-148.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 542.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 103.09 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.26%
Jahresprognose:
3.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 584.99 USD
Maximaler:
3 826.60 USD (14.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.58% (3 826.08 USD)
Kapital:
1.05% (364.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 148
XAGUSD 78
XAUEUR 13
EURUSD 12
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDCHF 6
EURAUD 6
NZDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
U30USD 2
USDJPY 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
USOUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6K
XAGUSD 2K
XAUEUR 1.6K
EURUSD 257
GBPUSD 108
NZDUSD 176
AUDCHF 114
USDCHF -30
EURAUD 6
NZDCHF -61
AUDUSD 138
AUDJPY 74
AUDCAD -189
NZDCAD -52
EURCAD -8
NZDJPY 39
CHFJPY 41
GBPJPY -50
USDCAD 37
U30USD -208
USDJPY -64
EURCHF 23
AUDNZD 9
EURJPY 16
CADJPY 15
EURNZD -71
USOUSD 16
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 74K
XAGUSD 5K
XAUEUR 14K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 504
NZDUSD 800
AUDCHF 626
USDCHF 55
EURAUD 74
NZDCHF 46
AUDUSD 624
AUDJPY 500
AUDCAD -687
NZDCAD -116
EURCAD -99
NZDJPY 292
CHFJPY 234
GBPJPY -357
USDCAD 242
U30USD -1K
USDJPY -470
EURCHF 104
AUDNZD 97
EURJPY 122
CADJPY 100
EURNZD -551
USOUSD 81
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 702.18 USD
Schlechtester Trade: -2 103 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 996.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 542.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXViewRSA-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Best Artificial Intelligence Expert Advisor In 2025 Signals Service 
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 11.14% of days out of the 422 days of the signal's entire lifetime.
