SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Dennfx Changer AI Robot 2025
Dennis Muriki Kamau -

Dennfx Changer AI Robot 2025

Dennis Muriki Kamau -
0 comentarios
Fiabilidad
87 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 39%
FXViewRSA-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
337
Transacciones Rentables:
258 (76.55%)
Transacciones Irrentables:
79 (23.44%)
Mejor transacción:
2 702.18 USD
Peor transacción:
-2 103.09 USD
Beneficio Bruto:
21 543.05 USD (323 596 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 699.14 USD (171 719 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (7 996.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 996.27 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
46.20%
Carga máxima del depósito:
99.53%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.57
Transacciones Largas:
194 (57.57%)
Transacciones Cortas:
143 (42.43%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
29.21 USD
Beneficio medio:
83.50 USD
Pérdidas medias:
-148.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 542.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 103.09 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.26%
Pronóstico anual:
3.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 584.99 USD
Máxima:
3 826.60 USD (14.58%)
Reducción relativa:
De balance:
14.58% (3 826.08 USD)
De fondos:
1.05% (364.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 148
XAGUSD 78
XAUEUR 13
EURUSD 12
GBPUSD 9
NZDUSD 8
AUDCHF 7
USDCHF 6
EURAUD 6
NZDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
NZDCAD 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
U30USD 2
USDJPY 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
USOUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6K
XAGUSD 2K
XAUEUR 1.6K
EURUSD 257
GBPUSD 108
NZDUSD 176
AUDCHF 114
USDCHF -30
EURAUD 6
NZDCHF -61
AUDUSD 138
AUDJPY 74
AUDCAD -189
NZDCAD -52
EURCAD -8
NZDJPY 39
CHFJPY 41
GBPJPY -50
USDCAD 37
U30USD -208
USDJPY -64
EURCHF 23
AUDNZD 9
EURJPY 16
CADJPY 15
EURNZD -71
USOUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 74K
XAGUSD 5K
XAUEUR 14K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 504
NZDUSD 800
AUDCHF 626
USDCHF 55
EURAUD 74
NZDCHF 46
AUDUSD 624
AUDJPY 500
AUDCAD -687
NZDCAD -116
EURCAD -99
NZDJPY 292
CHFJPY 234
GBPJPY -357
USDCAD 242
U30USD -1K
USDJPY -470
EURCHF 104
AUDNZD 97
EURJPY 122
CADJPY 100
EURNZD -551
USOUSD 81
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 702.18 USD
Peor transacción: -2 103 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +7 996.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 542.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXViewRSA-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Best Artificial Intelligence Expert Advisor In 2025 Signals Service 
No hay comentarios
2025.09.02 03:19
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 11.14% of days out of the 422 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Dennfx Changer AI Robot 2025
30 USD al mes
39%
0
0
USD
35K
USD
87
0%
337
76%
46%
1.84
29.21
USD
15%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.