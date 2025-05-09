СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Burning Grid Low Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Low Risk

Magma Software Solutions UG
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 199 USD в месяц
прирост с 2025 198%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 883
Прибыльных трейдов:
1 781 (94.58%)
Убыточных трейдов:
102 (5.42%)
Лучший трейд:
17.70 EUR
Худший трейд:
-73.14 EUR
Общая прибыль:
1 872.35 EUR (307 275 pips)
Общий убыток:
-885.04 EUR (136 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
241 (227.76 EUR)
Макс. прибыль в серии:
227.76 EUR (241)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
99.19%
Макс. загрузка депозита:
9.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.83
Длинных трейдов:
805 (42.75%)
Коротких трейдов:
1 078 (57.25%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
0.52 EUR
Средняя прибыль:
1.05 EUR
Средний убыток:
-8.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-107.53 EUR)
Макс. убыток в серии:
-194.91 EUR (5)
Прирост в месяц:
5.34%
Годовой прогноз:
64.80%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 EUR
Максимальная:
257.61 EUR (16.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.93% (257.61 EUR)
По эквити:
36.08% (536.21 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 293
EURJPY 150
GBPAUD 132
AUDCAD 127
GBPSGD 95
NZDJPY 94
NZDCAD 91
USDCHF 74
AUDCHF 72
EURCAD 68
AUDNZD 65
USDSGD 60
SGDJPY 60
CHFSGD 57
NZDUSD 53
GBPCAD 53
CHFJPY 47
AUDSGD 35
CADJPY 31
EURSGD 27
NZDCHF 24
EURAUD 24
USDJPY 20
EURUSD 19
GBPUSD 19
AUDJPY 19
EURNZD 16
USDCAD 12
GBPJPY 12
EURCHF 9
AUDUSD 9
CADCHF 8
GBPCHF 4
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 143
EURJPY 83
GBPAUD 95
AUDCAD 49
GBPSGD 49
NZDJPY 83
NZDCAD 47
USDCHF 69
AUDCHF 96
EURCAD 55
AUDNZD -94
USDSGD 20
SGDJPY 59
CHFSGD 70
NZDUSD 46
GBPCAD 51
CHFJPY -223
AUDSGD 19
CADJPY 50
EURSGD 20
NZDCHF 31
EURAUD 44
USDJPY 45
EURUSD 33
GBPUSD 30
AUDJPY 37
EURNZD -10
USDCAD 10
GBPJPY 39
EURCHF 21
AUDUSD 18
CADCHF 15
GBPCHF 16
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 31K
EURJPY 15K
GBPAUD 18K
AUDCAD 8.5K
GBPSGD 8.1K
NZDJPY 14K
NZDCAD 7.7K
USDCHF 6.1K
AUDCHF 8.4K
EURCAD 8.4K
AUDNZD -15K
USDSGD 4.6K
SGDJPY 9.6K
CHFSGD 10K
NZDUSD 5.1K
GBPCAD 9.3K
CHFJPY -35K
AUDSGD 3.4K
CADJPY 8K
EURSGD 4.1K
NZDCHF 2.7K
EURAUD 6.1K
USDJPY 8.1K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 3.4K
AUDJPY 6.2K
EURNZD -1.3K
USDCAD 1.6K
GBPJPY 5.5K
EURCHF 1.9K
AUDUSD 2K
CADCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
EURGBP 796
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.70 EUR
Худший трейд: -73 EUR
Макс. серия выигрышей: 241
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +227.76 EUR
Макс. убыток в серии: -107.53 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Low Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026



Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Burning Grid Low Risk
199 USD в месяц
198%
0
0
USD
1.5K
EUR
32
99%
1 883
94%
99%
2.11
0.52
EUR
36%
1:500
