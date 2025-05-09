シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Burning Grid Low Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Low Risk

Magma Software Solutions UG
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  199  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 187%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 885
利益トレード:
1 781 (94.48%)
損失トレード:
104 (5.52%)
ベストトレード:
17.70 EUR
最悪のトレード:
-73.14 EUR
総利益:
1 872.35 EUR (307 275 pips)
総損失:
-937.00 EUR (144 606 pips)
最大連続の勝ち:
241 (227.76 EUR)
最大連続利益:
227.76 EUR (241)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
99.19%
最大入金額:
9.80%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.63
長いトレード:
805 (42.71%)
短いトレード:
1 080 (57.29%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
0.50 EUR
平均利益:
1.05 EUR
平均損失:
-9.01 EUR
最大連続の負け:
8 (-107.53 EUR)
最大連続損失:
-194.91 EUR (5)
月間成長:
0.13%
年間予想:
1.59%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.09 EUR
最大の:
257.61 EUR (16.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.93% (257.61 EUR)
エクイティによる:
36.08% (536.21 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 293
EURJPY 150
GBPAUD 132
AUDCAD 127
GBPSGD 95
NZDJPY 94
NZDCAD 91
USDCHF 74
AUDCHF 72
EURCAD 68
AUDNZD 65
USDSGD 60
SGDJPY 60
CHFSGD 57
NZDUSD 53
GBPCAD 53
CHFJPY 47
AUDSGD 35
CADJPY 31
EURSGD 27
NZDCHF 24
EURAUD 24
AUDJPY 21
USDJPY 20
EURUSD 19
GBPUSD 19
EURNZD 16
USDCAD 12
GBPJPY 12
EURCHF 9
AUDUSD 9
CADCHF 8
GBPCHF 4
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 143
EURJPY 83
GBPAUD 95
AUDCAD 49
GBPSGD 49
NZDJPY 83
NZDCAD 47
USDCHF 69
AUDCHF 96
EURCAD 55
AUDNZD -94
USDSGD 20
SGDJPY 59
CHFSGD 70
NZDUSD 46
GBPCAD 51
CHFJPY -223
AUDSGD 19
CADJPY 50
EURSGD 20
NZDCHF 31
EURAUD 44
AUDJPY -22
USDJPY 45
EURUSD 33
GBPUSD 30
EURNZD -10
USDCAD 10
GBPJPY 39
EURCHF 21
AUDUSD 18
CADCHF 15
GBPCHF 16
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 31K
EURJPY 15K
GBPAUD 18K
AUDCAD 8.5K
GBPSGD 8.1K
NZDJPY 14K
NZDCAD 7.7K
USDCHF 6.1K
AUDCHF 8.4K
EURCAD 8.4K
AUDNZD -15K
USDSGD 4.6K
SGDJPY 9.6K
CHFSGD 10K
NZDUSD 5.1K
GBPCAD 9.3K
CHFJPY -35K
AUDSGD 3.4K
CADJPY 8K
EURSGD 4.1K
NZDCHF 2.7K
EURAUD 6.1K
AUDJPY -2.4K
USDJPY 8.1K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 3.4K
EURNZD -1.3K
USDCAD 1.6K
GBPJPY 5.5K
EURCHF 1.9K
AUDUSD 2K
CADCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
EURGBP 796
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.70 EUR
最悪のトレード: -73 EUR
最大連続の勝ち: 241
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +227.76 EUR
最大連続損失: -107.53 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Low Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026



レビューなし
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Burning Grid Low Risk
199 USD/月
187%
0
0
USD
1.4K
EUR
33
99%
1 885
94%
99%
1.99
0.50
EUR
36%
1:500
