Magma Software Solutions UG

Burning Grid Low Risk

Magma Software Solutions UG
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 197%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 310
Profit Trade:
1 267 (96.71%)
Loss Trade:
43 (3.28%)
Best Trade:
13.30 EUR
Worst Trade:
-23.91 EUR
Profitto lordo:
1 232.21 EUR (197 431 pips)
Perdita lorda:
-245.96 EUR (31 787 pips)
Vincite massime consecutive:
241 (227.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
227.76 EUR (241)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
99.19%
Massimo carico di deposito:
9.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
30.72
Long Trade:
531 (40.53%)
Short Trade:
779 (59.47%)
Fattore di profitto:
5.01
Profitto previsto:
0.75 EUR
Profitto medio:
0.97 EUR
Perdita media:
-5.72 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-32.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.07 EUR (2)
Crescita mensile:
6.99%
Previsione annuale:
84.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 EUR
Massimale:
32.10 EUR (3.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.17% (32.13 EUR)
Per equità:
35.13% (521.74 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 220
EURJPY 109
AUDCAD 89
GBPAUD 85
NZDCAD 66
NZDJPY 60
EURCAD 59
GBPSGD 56
USDSGD 54
USDCHF 50
AUDCHF 42
NZDUSD 41
AUDNZD 41
SGDJPY 40
CHFSGD 39
GBPCAD 30
CHFJPY 24
AUDSGD 24
CADJPY 23
EURAUD 20
EURSGD 19
NZDCHF 18
EURUSD 16
USDJPY 13
GBPUSD 11
EURCHF 9
CADCHF 8
EURNZD 8
GBPJPY 8
USDCAD 7
AUDJPY 7
AUDUSD 6
GBPCHF 4
EURGBP 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 112
EURJPY 61
AUDCAD 37
GBPAUD 68
NZDCAD 35
NZDJPY 61
EURCAD 51
GBPSGD 22
USDSGD 29
USDCHF 51
AUDCHF 60
NZDUSD 37
AUDNZD 22
SGDJPY 43
CHFSGD 57
GBPCAD 21
CHFJPY 50
AUDSGD 17
CADJPY 41
EURAUD 32
EURSGD 20
NZDCHF 23
EURUSD 28
USDJPY 37
GBPUSD 18
EURCHF 21
CADCHF 15
EURNZD -26
GBPJPY 25
USDCAD 7
AUDJPY 12
AUDUSD 12
GBPCHF 16
EURGBP 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 22K
EURJPY 11K
AUDCAD 6.2K
GBPAUD 12K
NZDCAD 5.6K
NZDJPY 9.5K
EURCAD 7.6K
GBPSGD 4.1K
USDSGD 4.2K
USDCHF 4.4K
AUDCHF 5.3K
NZDUSD 4.2K
AUDNZD 4.2K
SGDJPY 6.8K
CHFSGD 7.7K
GBPCAD 5.1K
CHFJPY 7.5K
AUDSGD 2.4K
CADJPY 6.4K
EURAUD 5.2K
EURSGD 3.1K
NZDCHF 2.1K
EURUSD 2.9K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.1K
EURCHF 1.9K
CADCHF 1.3K
EURNZD -4.3K
GBPJPY 3.5K
USDCAD 1K
AUDJPY 2.2K
AUDUSD 1.3K
GBPCHF 1.3K
EURGBP 796
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.30 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 241
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +227.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -32.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Low Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!

Small Account related Blog Posts and Sets:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269



Non ci sono recensioni
