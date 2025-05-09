- Crescimento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|293
|EURJPY
|150
|GBPAUD
|132
|AUDCAD
|127
|GBPSGD
|95
|NZDJPY
|94
|NZDCAD
|91
|USDCHF
|74
|AUDCHF
|72
|EURCAD
|68
|AUDNZD
|65
|USDSGD
|60
|SGDJPY
|60
|CHFSGD
|57
|NZDUSD
|53
|GBPCAD
|53
|CHFJPY
|47
|AUDSGD
|35
|CADJPY
|31
|EURSGD
|27
|NZDCHF
|24
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|21
|USDJPY
|20
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|19
|EURNZD
|16
|USDCAD
|12
|GBPJPY
|12
|EURCHF
|9
|AUDUSD
|9
|CADCHF
|8
|GBPCHF
|4
|EURGBP
|4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|143
|EURJPY
|83
|GBPAUD
|95
|AUDCAD
|49
|GBPSGD
|49
|NZDJPY
|83
|NZDCAD
|47
|USDCHF
|69
|AUDCHF
|96
|EURCAD
|55
|AUDNZD
|-94
|USDSGD
|20
|SGDJPY
|59
|CHFSGD
|70
|NZDUSD
|46
|GBPCAD
|51
|CHFJPY
|-223
|AUDSGD
|19
|CADJPY
|50
|EURSGD
|20
|NZDCHF
|31
|EURAUD
|44
|AUDJPY
|-22
|USDJPY
|45
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|30
|EURNZD
|-10
|USDCAD
|10
|GBPJPY
|39
|EURCHF
|21
|AUDUSD
|18
|CADCHF
|15
|GBPCHF
|16
|EURGBP
|10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|31K
|EURJPY
|15K
|GBPAUD
|18K
|AUDCAD
|8.5K
|GBPSGD
|8.1K
|NZDJPY
|14K
|NZDCAD
|7.7K
|USDCHF
|6.1K
|AUDCHF
|8.4K
|EURCAD
|8.4K
|AUDNZD
|-15K
|USDSGD
|4.6K
|SGDJPY
|9.6K
|CHFSGD
|10K
|NZDUSD
|5.1K
|GBPCAD
|9.3K
|CHFJPY
|-35K
|AUDSGD
|3.4K
|CADJPY
|8K
|EURSGD
|4.1K
|NZDCHF
|2.7K
|EURAUD
|6.1K
|AUDJPY
|-2.4K
|USDJPY
|8.1K
|EURUSD
|3.3K
|GBPUSD
|3.4K
|EURNZD
|-1.3K
|USDCAD
|1.6K
|GBPJPY
|5.5K
|EURCHF
|1.9K
|AUDUSD
|2K
|CADCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.3K
|EURGBP
|796
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: Low Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
