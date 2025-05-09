SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Burning Grid Low Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Low Risk

Magma Software Solutions UG
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 199 USD por mês
crescimento desde 2025 187%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 885
Negociações com lucro:
1 781 (94.48%)
Negociações com perda:
104 (5.52%)
Melhor negociação:
17.70 EUR
Pior negociação:
-73.14 EUR
Lucro bruto:
1 872.35 EUR (307 275 pips)
Perda bruta:
-937.00 EUR (144 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
241 (227.76 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
227.76 EUR (241)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
99.19%
Depósito máximo carregado:
9.80%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.63
Negociações longas:
805 (42.71%)
Negociações curtas:
1 080 (57.29%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
0.50 EUR
Lucro médio:
1.05 EUR
Perda média:
-9.01 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-107.53 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-194.91 EUR (5)
Crescimento mensal:
0.35%
Previsão anual:
5.87%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 EUR
Máximo:
257.61 EUR (16.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.93% (257.61 EUR)
Pelo Capital Líquido:
36.08% (536.21 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 293
EURJPY 150
GBPAUD 132
AUDCAD 127
GBPSGD 95
NZDJPY 94
NZDCAD 91
USDCHF 74
AUDCHF 72
EURCAD 68
AUDNZD 65
USDSGD 60
SGDJPY 60
CHFSGD 57
NZDUSD 53
GBPCAD 53
CHFJPY 47
AUDSGD 35
CADJPY 31
EURSGD 27
NZDCHF 24
EURAUD 24
AUDJPY 21
USDJPY 20
EURUSD 19
GBPUSD 19
EURNZD 16
USDCAD 12
GBPJPY 12
EURCHF 9
AUDUSD 9
CADCHF 8
GBPCHF 4
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 143
EURJPY 83
GBPAUD 95
AUDCAD 49
GBPSGD 49
NZDJPY 83
NZDCAD 47
USDCHF 69
AUDCHF 96
EURCAD 55
AUDNZD -94
USDSGD 20
SGDJPY 59
CHFSGD 70
NZDUSD 46
GBPCAD 51
CHFJPY -223
AUDSGD 19
CADJPY 50
EURSGD 20
NZDCHF 31
EURAUD 44
AUDJPY -22
USDJPY 45
EURUSD 33
GBPUSD 30
EURNZD -10
USDCAD 10
GBPJPY 39
EURCHF 21
AUDUSD 18
CADCHF 15
GBPCHF 16
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 31K
EURJPY 15K
GBPAUD 18K
AUDCAD 8.5K
GBPSGD 8.1K
NZDJPY 14K
NZDCAD 7.7K
USDCHF 6.1K
AUDCHF 8.4K
EURCAD 8.4K
AUDNZD -15K
USDSGD 4.6K
SGDJPY 9.6K
CHFSGD 10K
NZDUSD 5.1K
GBPCAD 9.3K
CHFJPY -35K
AUDSGD 3.4K
CADJPY 8K
EURSGD 4.1K
NZDCHF 2.7K
EURAUD 6.1K
AUDJPY -2.4K
USDJPY 8.1K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 3.4K
EURNZD -1.3K
USDCAD 1.6K
GBPJPY 5.5K
EURCHF 1.9K
AUDUSD 2K
CADCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
EURGBP 796
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.70 EUR
Pior negociação: -73 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 241
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +227.76 EUR
Máxima perda consecutiva: -107.53 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Low Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026



Sem comentários
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Burning Grid Low Risk
199 USD por mês
187%
0
0
USD
1.4K
EUR
33
99%
1 885
94%
99%
1.99
0.50
EUR
36%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.