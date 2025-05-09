- 자본
- 축소
트레이드:
1 885
이익 거래:
1 781 (94.48%)
손실 거래:
104 (5.52%)
최고의 거래:
17.70 EUR
최악의 거래:
-73.14 EUR
총 수익:
1 872.35 EUR (307 275 pips)
총 손실:
-937.00 EUR (144 606 pips)
연속 최대 이익:
241 (227.76 EUR)
연속 최대 이익:
227.76 EUR (241)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
99.19%
최대 입금량:
9.80%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.63
롱(주식매수):
805 (42.71%)
숏(주식차입매도):
1 080 (57.29%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
0.50 EUR
평균 이익:
1.05 EUR
평균 손실:
-9.01 EUR
연속 최대 손실:
8 (-107.53 EUR)
연속 최대 손실:
-194.91 EUR (5)
월별 성장률:
-1.79%
연간 예측:
-24.92%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 EUR
최대한의:
257.61 EUR (16.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.93% (257.61 EUR)
자본금별:
36.08% (536.21 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|293
|EURJPY
|150
|GBPAUD
|132
|AUDCAD
|127
|GBPSGD
|95
|NZDJPY
|94
|NZDCAD
|91
|USDCHF
|74
|AUDCHF
|72
|EURCAD
|68
|AUDNZD
|65
|USDSGD
|60
|SGDJPY
|60
|CHFSGD
|57
|NZDUSD
|53
|GBPCAD
|53
|CHFJPY
|47
|AUDSGD
|35
|CADJPY
|31
|EURSGD
|27
|NZDCHF
|24
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|21
|USDJPY
|20
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|19
|EURNZD
|16
|USDCAD
|12
|GBPJPY
|12
|EURCHF
|9
|AUDUSD
|9
|CADCHF
|8
|GBPCHF
|4
|EURGBP
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|143
|EURJPY
|83
|GBPAUD
|95
|AUDCAD
|49
|GBPSGD
|49
|NZDJPY
|83
|NZDCAD
|47
|USDCHF
|69
|AUDCHF
|96
|EURCAD
|55
|AUDNZD
|-94
|USDSGD
|20
|SGDJPY
|59
|CHFSGD
|70
|NZDUSD
|46
|GBPCAD
|51
|CHFJPY
|-223
|AUDSGD
|19
|CADJPY
|50
|EURSGD
|20
|NZDCHF
|31
|EURAUD
|44
|AUDJPY
|-22
|USDJPY
|45
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|30
|EURNZD
|-10
|USDCAD
|10
|GBPJPY
|39
|EURCHF
|21
|AUDUSD
|18
|CADCHF
|15
|GBPCHF
|16
|EURGBP
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|31K
|EURJPY
|15K
|GBPAUD
|18K
|AUDCAD
|8.5K
|GBPSGD
|8.1K
|NZDJPY
|14K
|NZDCAD
|7.7K
|USDCHF
|6.1K
|AUDCHF
|8.4K
|EURCAD
|8.4K
|AUDNZD
|-15K
|USDSGD
|4.6K
|SGDJPY
|9.6K
|CHFSGD
|10K
|NZDUSD
|5.1K
|GBPCAD
|9.3K
|CHFJPY
|-35K
|AUDSGD
|3.4K
|CADJPY
|8K
|EURSGD
|4.1K
|NZDCHF
|2.7K
|EURAUD
|6.1K
|AUDJPY
|-2.4K
|USDJPY
|8.1K
|EURUSD
|3.3K
|GBPUSD
|3.4K
|EURNZD
|-1.3K
|USDCAD
|1.6K
|GBPJPY
|5.5K
|EURCHF
|1.9K
|AUDUSD
|2K
|CADCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.3K
|EURGBP
|796
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.70 EUR
최악의 거래: -73 EUR
연속 최대 이익: 241
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +227.76 EUR
연속 최대 손실: -107.53 EUR
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: Low Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 199 USD
187%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
33
99%
1 885
94%
99%
1.99
0.50
EUR
EUR
36%
1:500