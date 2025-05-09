시그널섹션
Burning Grid Low Risk

Magma Software Solutions UG
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 199 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 187%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 885
이익 거래:
1 781 (94.48%)
손실 거래:
104 (5.52%)
최고의 거래:
17.70 EUR
최악의 거래:
-73.14 EUR
총 수익:
1 872.35 EUR (307 275 pips)
총 손실:
-937.00 EUR (144 606 pips)
연속 최대 이익:
241 (227.76 EUR)
연속 최대 이익:
227.76 EUR (241)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
99.19%
최대 입금량:
9.80%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.63
롱(주식매수):
805 (42.71%)
숏(주식차입매도):
1 080 (57.29%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
0.50 EUR
평균 이익:
1.05 EUR
평균 손실:
-9.01 EUR
연속 최대 손실:
8 (-107.53 EUR)
연속 최대 손실:
-194.91 EUR (5)
월별 성장률:
-1.79%
연간 예측:
-24.92%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 EUR
최대한의:
257.61 EUR (16.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.93% (257.61 EUR)
자본금별:
36.08% (536.21 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 293
EURJPY 150
GBPAUD 132
AUDCAD 127
GBPSGD 95
NZDJPY 94
NZDCAD 91
USDCHF 74
AUDCHF 72
EURCAD 68
AUDNZD 65
USDSGD 60
SGDJPY 60
CHFSGD 57
NZDUSD 53
GBPCAD 53
CHFJPY 47
AUDSGD 35
CADJPY 31
EURSGD 27
NZDCHF 24
EURAUD 24
AUDJPY 21
USDJPY 20
EURUSD 19
GBPUSD 19
EURNZD 16
USDCAD 12
GBPJPY 12
EURCHF 9
AUDUSD 9
CADCHF 8
GBPCHF 4
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 143
EURJPY 83
GBPAUD 95
AUDCAD 49
GBPSGD 49
NZDJPY 83
NZDCAD 47
USDCHF 69
AUDCHF 96
EURCAD 55
AUDNZD -94
USDSGD 20
SGDJPY 59
CHFSGD 70
NZDUSD 46
GBPCAD 51
CHFJPY -223
AUDSGD 19
CADJPY 50
EURSGD 20
NZDCHF 31
EURAUD 44
AUDJPY -22
USDJPY 45
EURUSD 33
GBPUSD 30
EURNZD -10
USDCAD 10
GBPJPY 39
EURCHF 21
AUDUSD 18
CADCHF 15
GBPCHF 16
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 31K
EURJPY 15K
GBPAUD 18K
AUDCAD 8.5K
GBPSGD 8.1K
NZDJPY 14K
NZDCAD 7.7K
USDCHF 6.1K
AUDCHF 8.4K
EURCAD 8.4K
AUDNZD -15K
USDSGD 4.6K
SGDJPY 9.6K
CHFSGD 10K
NZDUSD 5.1K
GBPCAD 9.3K
CHFJPY -35K
AUDSGD 3.4K
CADJPY 8K
EURSGD 4.1K
NZDCHF 2.7K
EURAUD 6.1K
AUDJPY -2.4K
USDJPY 8.1K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 3.4K
EURNZD -1.3K
USDCAD 1.6K
GBPJPY 5.5K
EURCHF 1.9K
AUDUSD 2K
CADCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
EURGBP 796
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.70 EUR
최악의 거래: -73 EUR
연속 최대 이익: 241
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +227.76 EUR
연속 최대 손실: -107.53 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Low Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026



리뷰 없음
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
