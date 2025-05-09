- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|220
|EURJPY
|109
|AUDCAD
|89
|GBPAUD
|85
|NZDCAD
|66
|NZDJPY
|60
|EURCAD
|59
|GBPSGD
|56
|USDSGD
|54
|USDCHF
|50
|AUDCHF
|42
|NZDUSD
|41
|AUDNZD
|41
|SGDJPY
|40
|CHFSGD
|39
|GBPCAD
|30
|CHFJPY
|24
|AUDSGD
|24
|CADJPY
|23
|EURAUD
|20
|EURSGD
|19
|NZDCHF
|18
|EURUSD
|16
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|11
|EURCHF
|9
|CADCHF
|8
|EURNZD
|8
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|7
|AUDJPY
|7
|AUDUSD
|6
|GBPCHF
|4
|EURGBP
|4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|112
|EURJPY
|61
|AUDCAD
|37
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|35
|NZDJPY
|61
|EURCAD
|51
|GBPSGD
|22
|USDSGD
|29
|USDCHF
|51
|AUDCHF
|60
|NZDUSD
|37
|AUDNZD
|22
|SGDJPY
|43
|CHFSGD
|57
|GBPCAD
|21
|CHFJPY
|50
|AUDSGD
|17
|CADJPY
|41
|EURAUD
|32
|EURSGD
|20
|NZDCHF
|23
|EURUSD
|28
|USDJPY
|37
|GBPUSD
|18
|EURCHF
|21
|CADCHF
|15
|EURNZD
|-26
|GBPJPY
|25
|USDCAD
|7
|AUDJPY
|12
|AUDUSD
|12
|GBPCHF
|16
|EURGBP
|10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|22K
|EURJPY
|11K
|AUDCAD
|6.2K
|GBPAUD
|12K
|NZDCAD
|5.6K
|NZDJPY
|9.5K
|EURCAD
|7.6K
|GBPSGD
|4.1K
|USDSGD
|4.2K
|USDCHF
|4.4K
|AUDCHF
|5.3K
|NZDUSD
|4.2K
|AUDNZD
|4.2K
|SGDJPY
|6.8K
|CHFSGD
|7.7K
|GBPCAD
|5.1K
|CHFJPY
|7.5K
|AUDSGD
|2.4K
|CADJPY
|6.4K
|EURAUD
|5.2K
|EURSGD
|3.1K
|NZDCHF
|2.1K
|EURUSD
|2.9K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.1K
|EURCHF
|1.9K
|CADCHF
|1.3K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPJPY
|3.5K
|USDCAD
|1K
|AUDJPY
|2.2K
|AUDUSD
|1.3K
|GBPCHF
|1.3K
|EURGBP
|796
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: Low Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
Small Account related Blog Posts and Sets:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788
https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269