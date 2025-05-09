SignauxSections
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Low Risk

Magma Software Solutions UG
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 197%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 310
Bénéfice trades:
1 267 (96.71%)
Perte trades:
43 (3.28%)
Meilleure transaction:
13.30 EUR
Pire transaction:
-23.91 EUR
Bénéfice brut:
1 232.21 EUR (197 431 pips)
Perte brute:
-245.96 EUR (31 787 pips)
Gains consécutifs maximales:
241 (227.76 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
227.76 EUR (241)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
99.19%
Charge de dépôt maximale:
9.80%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
30.72
Longs trades:
531 (40.53%)
Courts trades:
779 (59.47%)
Facteur de profit:
5.01
Rendement attendu:
0.75 EUR
Bénéfice moyen:
0.97 EUR
Perte moyenne:
-5.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-32.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-32.07 EUR (2)
Croissance mensuelle:
7.38%
Prévision annuelle:
89.55%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.09 EUR
Maximal:
32.10 EUR (3.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.17% (32.13 EUR)
Par fonds propres:
35.13% (521.74 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 220
EURJPY 109
AUDCAD 89
GBPAUD 85
NZDCAD 66
NZDJPY 60
EURCAD 59
GBPSGD 56
USDSGD 54
USDCHF 50
AUDCHF 42
NZDUSD 41
AUDNZD 41
SGDJPY 40
CHFSGD 39
GBPCAD 30
CHFJPY 24
AUDSGD 24
CADJPY 23
EURAUD 20
EURSGD 19
NZDCHF 18
EURUSD 16
USDJPY 13
GBPUSD 11
EURCHF 9
CADCHF 8
EURNZD 8
GBPJPY 8
USDCAD 7
AUDJPY 7
AUDUSD 6
GBPCHF 4
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 112
EURJPY 61
AUDCAD 37
GBPAUD 68
NZDCAD 35
NZDJPY 61
EURCAD 51
GBPSGD 22
USDSGD 29
USDCHF 51
AUDCHF 60
NZDUSD 37
AUDNZD 22
SGDJPY 43
CHFSGD 57
GBPCAD 21
CHFJPY 50
AUDSGD 17
CADJPY 41
EURAUD 32
EURSGD 20
NZDCHF 23
EURUSD 28
USDJPY 37
GBPUSD 18
EURCHF 21
CADCHF 15
EURNZD -26
GBPJPY 25
USDCAD 7
AUDJPY 12
AUDUSD 12
GBPCHF 16
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 22K
EURJPY 11K
AUDCAD 6.2K
GBPAUD 12K
NZDCAD 5.6K
NZDJPY 9.5K
EURCAD 7.6K
GBPSGD 4.1K
USDSGD 4.2K
USDCHF 4.4K
AUDCHF 5.3K
NZDUSD 4.2K
AUDNZD 4.2K
SGDJPY 6.8K
CHFSGD 7.7K
GBPCAD 5.1K
CHFJPY 7.5K
AUDSGD 2.4K
CADJPY 6.4K
EURAUD 5.2K
EURSGD 3.1K
NZDCHF 2.1K
EURUSD 2.9K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.1K
EURCHF 1.9K
CADCHF 1.3K
EURNZD -4.3K
GBPJPY 3.5K
USDCAD 1K
AUDJPY 2.2K
AUDUSD 1.3K
GBPCHF 1.3K
EURGBP 796
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.30 EUR
Pire transaction: -24 EUR
Gains consécutifs maximales: 241
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +227.76 EUR
Perte consécutive maximale: -32.07 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Low Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!

Small Account related Blog Posts and Sets:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269



Aucun avis
