СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAU IA TENDENCIA
Wesley Sgalbieri Ramos

XAU IA TENDENCIA

Wesley Sgalbieri Ramos
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 16%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
121 (63.02%)
Убыточных трейдов:
71 (36.98%)
Лучший трейд:
59.11 USD
Худший трейд:
-35.04 USD
Общая прибыль:
736.06 USD (74 299 pips)
Общий убыток:
-595.25 USD (59 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.46 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
8.38%
Макс. загрузка депозита:
19.85%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.47
Длинных трейдов:
96 (50.00%)
Коротких трейдов:
96 (50.00%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
6.08 USD
Средний убыток:
-8.38 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-18.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.75 USD (3)
Прирост в месяц:
-70.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.64 USD (19.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.30% (95.64 USD)
По эквити:
41.43% (40.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDxx 191
AUDUSDxx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDxx 141
AUDUSDxx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDxx 15K
AUDUSDxx -11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.11 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +12.93 USD
Макс. убыток в серии: -18.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 01:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 03:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 11:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 10:14
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.02 19:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
