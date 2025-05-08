- Прирост
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
121 (63.02%)
Убыточных трейдов:
71 (36.98%)
Лучший трейд:
59.11 USD
Худший трейд:
-35.04 USD
Общая прибыль:
736.06 USD (74 299 pips)
Общий убыток:
-595.25 USD (59 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.46 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
8.38%
Макс. загрузка депозита:
19.85%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.47
Длинных трейдов:
96 (50.00%)
Коротких трейдов:
96 (50.00%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
6.08 USD
Средний убыток:
-8.38 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-18.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.75 USD (3)
Прирост в месяц:
-70.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.64 USD (19.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.30% (95.64 USD)
По эквити:
41.43% (40.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|191
|AUDUSDxx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDxx
|141
|AUDUSDxx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDxx
|15K
|AUDUSDxx
|-11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
