交易:
193
盈利交易:
121 (62.69%)
亏损交易:
72 (37.31%)
最好交易:
59.11 USD
最差交易:
-35.04 USD
毛利:
736.06 USD (74 299 pips)
毛利亏损:
-605.59 USD (60 244 pips)
最大连续赢利:
8 (12.93 USD)
最大连续盈利:
83.46 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
8.38%
最大入金加载:
27.25%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.23
长期交易:
97 (50.26%)
短期交易:
96 (49.74%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
6.08 USD
平均损失:
-8.41 USD
最大连续失误:
6 (-18.72 USD)
最大连续亏损:
-53.75 USD (3)
每月增长:
-54.25%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
105.98 USD (21.79%)
相对跌幅:
结余:
77.90% (105.98 USD)
净值:
41.43% (40.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|192
|AUDUSDxx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDxx
|131
|AUDUSDxx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDxx
|14K
|AUDUSDxx
|-11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +59.11 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.93 USD
最大连续亏损: -18.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
