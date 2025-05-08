SignaleKategorien
Wesley Sgalbieri Ramos

XAU IA TENDENCIA

Wesley Sgalbieri Ramos
0 Bewertungen
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
193
Gewinntrades:
121 (62.69%)
Verlusttrades:
72 (37.31%)
Bester Trade:
59.11 USD
Schlechtester Trade:
-35.04 USD
Bruttoprofit:
736.06 USD (74 299 pips)
Bruttoverlust:
-605.59 USD (60 244 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (12.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.46 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
8.38%
Max deposit load:
27.25%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
97 (50.26%)
Short-Positionen:
96 (49.74%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-18.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.75 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-54.25%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
105.98 USD (21.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.90% (105.98 USD)
Kapital:
41.43% (40.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDxx 192
AUDUSDxx 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDxx 131
AUDUSDxx 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDxx 14K
AUDUSDxx -11
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.11 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 01:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 03:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 11:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 10:14
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.02 19:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
