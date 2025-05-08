SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAU IA TENDENCIA
Wesley Sgalbieri Ramos

XAU IA TENDENCIA

Wesley Sgalbieri Ramos
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
91 (64.08%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (35.92%)
En iyi işlem:
59.11 USD
En kötü işlem:
-28.55 USD
Brüt kâr:
486.46 USD (49 354 pips)
Brüt zarar:
-355.38 USD (35 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (11.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.46 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
10.43%
Maks. mevduat yükü:
8.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
63 (44.37%)
Satış işlemleri:
79 (55.63%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
5.35 USD
Ortalama zarar:
-6.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-18.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.80 USD (3)
Aylık büyüme:
27.13%
Yıllık tahmin:
329.22%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
61.35 USD (14.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.75% (61.35 USD)
Varlığa göre:
12.34% (24.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDxx 141
AUDUSDxx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDxx 131
AUDUSDxx 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDxx 14K
AUDUSDxx -11
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.11 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.02 19:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 23:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 20:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
