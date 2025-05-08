- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
193
利益トレード:
121 (62.69%)
損失トレード:
72 (37.31%)
ベストトレード:
59.11 USD
最悪のトレード:
-35.04 USD
総利益:
736.06 USD (74 299 pips)
総損失:
-605.59 USD (60 244 pips)
最大連続の勝ち:
8 (12.93 USD)
最大連続利益:
83.46 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
8.38%
最大入金額:
27.25%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
97 (50.26%)
短いトレード:
96 (49.74%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.68 USD
平均利益:
6.08 USD
平均損失:
-8.41 USD
最大連続の負け:
6 (-18.72 USD)
最大連続損失:
-53.75 USD (3)
月間成長:
-54.25%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
105.98 USD (21.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.90% (105.98 USD)
エクイティによる:
41.43% (40.71 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|192
|AUDUSDxx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDxx
|131
|AUDUSDxx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDxx
|14K
|AUDUSDxx
|-11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
