Negociações:
193
Negociações com lucro:
121 (62.69%)
Negociações com perda:
72 (37.31%)
Melhor negociação:
59.11 USD
Pior negociação:
-35.04 USD
Lucro bruto:
736.06 USD (74 299 pips)
Perda bruta:
-605.59 USD (60 244 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (12.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.46 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
8.38%
Depósito máximo carregado:
27.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
97 (50.26%)
Negociações curtas:
96 (49.74%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.68 USD
Lucro médio:
6.08 USD
Perda média:
-8.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-18.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.75 USD (3)
Crescimento mensal:
-54.25%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
105.98 USD (21.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.90% (105.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.43% (40.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|192
|AUDUSDxx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDxx
|131
|AUDUSDxx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDxx
|14K
|AUDUSDxx
|-11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +59.11 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +12.93 USD
Máxima perda consecutiva: -18.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
