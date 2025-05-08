- 자본
- 축소
트레이드:
193
이익 거래:
121 (62.69%)
손실 거래:
72 (37.31%)
최고의 거래:
59.11 USD
최악의 거래:
-35.04 USD
총 수익:
736.06 USD (74 299 pips)
총 손실:
-605.59 USD (60 244 pips)
연속 최대 이익:
8 (12.93 USD)
연속 최대 이익:
83.46 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
8.38%
최대 입금량:
27.25%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
97 (50.26%)
숏(주식차입매도):
96 (49.74%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.68 USD
평균 이익:
6.08 USD
평균 손실:
-8.41 USD
연속 최대 손실:
6 (-18.72 USD)
연속 최대 손실:
-53.75 USD (3)
월별 성장률:
-54.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
105.98 USD (21.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
77.90% (105.98 USD)
자본금별:
41.43% (40.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|192
|AUDUSDxx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDxx
|131
|AUDUSDxx
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDxx
|14K
|AUDUSDxx
|-11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.11 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +12.93 USD
연속 최대 손실: -18.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
-14%
0
0
USD
USD
30
USD
USD
35
78%
193
62%
8%
1.21
0.68
USD
USD
78%
1:500