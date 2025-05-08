시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / XAU IA TENDENCIA
Wesley Sgalbieri Ramos

XAU IA TENDENCIA

Wesley Sgalbieri Ramos
0 리뷰
35
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -14%
4xCube-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
193
이익 거래:
121 (62.69%)
손실 거래:
72 (37.31%)
최고의 거래:
59.11 USD
최악의 거래:
-35.04 USD
총 수익:
736.06 USD (74 299 pips)
총 손실:
-605.59 USD (60 244 pips)
연속 최대 이익:
8 (12.93 USD)
연속 최대 이익:
83.46 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
8.38%
최대 입금량:
27.25%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
97 (50.26%)
숏(주식차입매도):
96 (49.74%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.68 USD
평균 이익:
6.08 USD
평균 손실:
-8.41 USD
연속 최대 손실:
6 (-18.72 USD)
연속 최대 손실:
-53.75 USD (3)
월별 성장률:
-54.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
105.98 USD (21.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
77.90% (105.98 USD)
자본금별:
41.43% (40.71 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDxx 192
AUDUSDxx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDxx 131
AUDUSDxx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDxx 14K
AUDUSDxx -11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.11 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +12.93 USD
연속 최대 손실: -18.72 USD

2026.01.07 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 01:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 03:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 11:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 10:14
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.02 19:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
