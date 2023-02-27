- Прирост
Всего трейдов:
2 026
Прибыльных трейдов:
1 257 (62.04%)
Убыточных трейдов:
769 (37.96%)
Лучший трейд:
234.69 USD
Худший трейд:
-52.23 USD
Общая прибыль:
5 141.28 USD (349 560 pips)
Общий убыток:
-2 509.61 USD (180 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (71.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
406.08 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
83.23%
Макс. загрузка депозита:
42.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.29
Длинных трейдов:
1 000 (49.36%)
Коротких трейдов:
1 026 (50.64%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
4.09 USD
Средний убыток:
-3.26 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-248.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.30 USD (9)
Прирост в месяц:
3.08%
Годовой прогноз:
37.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
317.53 USD (14.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.53% (317.53 USD)
По эквити:
73.32% (974.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2026
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|170K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +234.69 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +71.00 USD
Макс. убыток в серии: -248.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 98
|
ICMarketsSC-Live03
|0.17 × 141
|
ICMarketsSC-Live09
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 181
|
ICTrading-Live27
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 22
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.43 × 37
|
MonetaMarkets-Live01
|0.63 × 8
еще 69...
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.
В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.
Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год
На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).
Рекомендации по счету:
1. Минимальный баланс - 100$
2. Кредитное плечо - 500:1
3. Срок инвестирования от 1 месяца.
You can check the orders made at 17:55 and 20:19 on March 15th. My historical records show two orders of sell, both of which are at a loss. The history of this signal turns into two buy orders, which turn into a profit. It is not known if the issue is mql5 or the signal provider server. It's possible that the signal's history was altered later