Vladimir Smorodintsev

Bfs trade robo

Vladimir Smorodintsev
1 отзыв
Надежность
187 недель
0 / 0 USD
прирост с 2022 2 879%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 026
Прибыльных трейдов:
1 257 (62.04%)
Убыточных трейдов:
769 (37.96%)
Лучший трейд:
234.69 USD
Худший трейд:
-52.23 USD
Общая прибыль:
5 141.28 USD (349 560 pips)
Общий убыток:
-2 509.61 USD (180 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (71.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
406.08 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
83.23%
Макс. загрузка депозита:
42.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.29
Длинных трейдов:
1 000 (49.36%)
Коротких трейдов:
1 026 (50.64%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
4.09 USD
Средний убыток:
-3.26 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-248.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.30 USD (9)
Прирост в месяц:
3.08%
Годовой прогноз:
37.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
317.53 USD (14.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.53% (317.53 USD)
По эквити:
73.32% (974.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 2026
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 170K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +234.69 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +71.00 USD
Макс. убыток в серии: -248.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.

В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.

Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год

На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).

Рекомендации по счету:

1. Минимальный баланс - 100$

2. Кредитное плечо - 500:1

3. Срок инвестирования от 1 месяца.


Средняя оценка:
Wenjun Luo
400
Wenjun Luo 2023.02.27 12:31  (изменен 2023.03.17 06:23) 
 

You can check the orders made at 17:55 and 20:19 on March 15th. My historical records show two orders of sell, both of which are at a loss. The history of this signal turns into two buy orders, which turn into a profit. It is not known if the issue is mql5 or the signal provider server. It's possible that the signal's history was altered later

