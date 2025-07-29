КотировкиРазделы
YELP: Yelp Inc

31.45 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YELP за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.10, а максимальная — 31.52.

Следите за динамикой Yelp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.10 31.52
Годовой диапазон
30.60 41.72
Предыдущее закрытие
31.48
Open
31.44
Bid
31.45
Ask
31.75
Low
31.10
High
31.52
Объем
698
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
1.42%
6-месячное изменение
-15.07%
Годовое изменение
-10.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.