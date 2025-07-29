Валюты / YELP
YELP: Yelp Inc
31.45 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YELP за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.10, а максимальная — 31.52.
Следите за динамикой Yelp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости YELP
Дневной диапазон
31.10 31.52
Годовой диапазон
30.60 41.72
- Предыдущее закрытие
- 31.48
- Open
- 31.44
- Bid
- 31.45
- Ask
- 31.75
- Low
- 31.10
- High
- 31.52
- Объем
- 698
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.42%
- 6-месячное изменение
- -15.07%
- Годовое изменение
- -10.35%
