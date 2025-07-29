Währungen / YELP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
YELP: Yelp Inc
31.84 USD 0.27 (0.84%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YELP hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.82 bis zu einem Hoch von 32.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yelp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YELP News
- Why Yelp (YELP) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Yelp Inc. (YELP) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Goldman Sachs Konferenz: Yelp stellt KI-gestützte Wachstumsstrategie vor
- Yelp at Goldman Sachs Conference: Embracing AI for Growth
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Lyft co-founder Logan Green joins Yelp’s board of directors
- Yelp at KeyBanc Forum: AI and Financial Discipline in Focus
- 2 Internet Content Stocks to Watch From a Challenging Industry
- Evercore ISI lowers Yelp stock price target to $37 on macro headwinds
- Craig-Hallum lowers Yelp stock price target to $40, maintains Buy rating
- Yelp stock hits 52-week low at 32.15 USD
- Yelp stock price target lowered to $30 at BofA on declining engagement
- Yelp stock price target lowered to $38 by Goldman Sachs on mixed outlook
- Yelp (YELP) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Yelp (YELP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Yelp shares drop as third quarter guidance falls short of expectations
- Square, Gilead, Monster Beverage set to report earnings Thursday
- Gear Up for Yelp (YELP) Q2 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Evercore ISI maintains Yelp stock rating ahead of Q2 earnings
- Genius Sports Limited (GENI) Moves 10.6% Higher: Will This Strength Last?
- Here's Why Yelp (YELP) is a Strong Growth Stock
- YELP vs. RELX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
Tagesspanne
31.82 32.10
Jahresspanne
30.60 41.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.11
- Eröffnung
- 32.09
- Bid
- 31.84
- Ask
- 32.14
- Tief
- 31.82
- Hoch
- 32.10
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -0.84%
- Monatsänderung
- 2.68%
- 6-Monatsänderung
- -14.02%
- Jahresänderung
- -9.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K