Валюты / WINT
WINT: Windtree Therapeutics Inc
0.11 USD 0.37 (77.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WINT за сегодня изменился на -77.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.10, а максимальная — 0.50.
Следите за динамикой Windtree Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WINT
Дневной диапазон
0.10 0.50
Годовой диапазон
0.09 7.90
- Предыдущее закрытие
- 0.48
- Open
- 0.48
- Bid
- 0.11
- Ask
- 0.41
- Low
- 0.10
- High
- 0.50
- Объем
- 15.898 K
- Дневное изменение
- -77.08%
- Месячное изменение
- -83.33%
- 6-месячное изменение
- -96.57%
- Годовое изменение
- -98.61%
