통화 / WINT
WINT: Windtree Therapeutics Inc
0.11 USD 0.37 (77.08%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WINT 환율이 오늘 -77.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.10이고 고가는 0.50이었습니다.
Windtree Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WINT News
- 윈드트리 테라퓨틱스, 최고 의료 책임자 사임 발표
- Windtree Therapeutics announces resignation of chief medical officer
- Windtree Therapeutics stockholders approve share increases and reverse split
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Windtree Therapeutics to be delisted from Nasdaq, will trade over the counter
- Windtree sees major reduction in preferred stock as investors redeem shares
- Why Are Public Companies Ammassing ETH, XRP, SOL, BNB Instead Of Just Bitcoin?
- Windtree Therapeutics stock rises after securing $500M equity line for BNB strategy
- Windtree Therapeutics commits up to $700 million for BNB purchases
- Windtree Therapeutics secures up to $520 million for BNB cryptocurrency purchases
- Windtree partners with Kraken for BNB crypto treasury strategy
- Dow Jumps Over 100 Points; PepsiCo Posts Upbeat Earnings - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME), CareDx (NASDAQ:CDNA)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Windtree Therapeutics enters $60 million deal to launch BNB crypto strategy
- Windtree Therapeutics enters $60 million BNB crypto treasury deal
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Windtree Therapeutics receives U.S. patent for istaroxime heart failure drug
- Windtree reaches interim enrollment goal for istaroxime shock study
- Windtree Advances Lower Cost Manufacturing of PHEXXI, Evofem’s Hormone-Free, On-Demand Prescription Contraceptive Gel
- Istaroxime shows positive results in cardiogenic shock study
- Titan Environmental to be acquired by Windtree Therapeutics
- Windtree Therapeutics Stock Is Volatile This Week: What's Going On? - Windtree Therapeutics (NASDAQ:WINT)
- Windtree Therapeutics receives $7M offer for oncology platform
- Windtree Therapeutics to accept cryptocurrency payments
일일 변동 비율
0.10 0.50
년간 변동
0.09 7.90
- 이전 종가
- 0.48
- 시가
- 0.48
- Bid
- 0.11
- Ask
- 0.41
- 저가
- 0.10
- 고가
- 0.50
- 볼륨
- 15.898 K
- 일일 변동
- -77.08%
- 월 변동
- -83.33%
- 6개월 변동
- -96.57%
- 년간 변동율
- -98.61%
20 9월, 토요일